I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 6 al 12 dicembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma di streaming, abbiamo selezionato tre highlight: dal nuovo film con Sandra Bullock, The Unforgivable alla serie che racconta la vita dei ragazzi di 20 anni post pandemia, Questi ruggenti anni Venti fino a passare per il nuovo cartone animato Back to the Outback.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

The Unforgivable

Iniziamo con il nuovo film che vede tornare sul grande schermo una delle attrici più amate degli anni passati: Sandra Bullock nei panni di Ruth Slater. La storia raccontata è quella di una donna che esce di galera dopo essere stata condannata per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un'unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

Questi ruggenti anni Venti

La seconda novità di questa settimana è una serie TV attualissima, Questi ruggenti anni Venti che racconta le storie di otto ventenni in cerca di successo ad Austin, Texas, durante la "nuova normalità" post 2020. Questi giovani coinquilini imparano a conoscersi e aiutarsi per affrontare gli alti e bassi dell'età adulta, cercando di apprezzare fino in fondo ogni momento di quest'età così speciale. Dopo tutto i vent'anni si vivono una volta sola.

Back to the Outback

L'ultimo consiglio per questa nuova settimana di dicembre è il nuovo cartone animato di Netflix, Back to the Outback che racconta la storia di un gruppo di creature tra le più letali dell'Australia che, stanche di essere inchiuse in un relittario ed essere viste dagli umani solo come mostri, si riuniscono in un gruppo improbabile e pianificano una fuga coraggiosa dallo zoo per raggiungere l'outback, dove potersi sentire a loro agio senza essere giudicate per le squame o i denti. Il gruppo è capeggiato da Maddie (Isla Fisher), un serpente velenoso dal cuore d'oro, che unisce le forze con Zoe (Miranda Tapsell), un diavolo spinoso dall'atteggiamento sicuro di sé, l'infelice ragno peloso Frank (Guy Pearce) e il sensibile scorpione Nigel (Angus Imrie). Quando un tenero ma detestabile koala Pretty Boy (Tim Minchin), si unisce a sorpresa ai fuggiaschi, Maddie e gli altri non possono che accettarlo nel gruppo. Inizia così per la banda uno spassoso viaggio on the road per tutta l'Australia da "far letteralmente rizzare il pelo" con il custode Chaz (Eric Bana) e il suo piccolo clone avventuroso (Diesel La Torraca) sempre alle calcagna. Questo film d'animazione dimostra come la diversità possa andare di pari passo con la bellezza.