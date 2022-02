I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana di febbraio sono diverse le uscite Netflix da non perdere con tante storie in cui tuffarsi per ridere, piangere, riflettere o semplicemente emozionarsi.

Tra queste abbiamo selezionato tre highlight per aviutarvi nella scelta del titolo che più si avvicina ai vostri gusti o, semplicemente, a quello di cui avete voglia in questo momento.

Dalla quarta stagione della serie animata Disincanto alla nuova serie di Shonda Rhimes Inventing Anna, fino a passare per il nuovo film di fantascienza Big Bug ce n'è per tutti i gusti ma entriamo più nel dettaglio per scoprire le trame e cosa dobbiamo aspettarci da questa nuove storie Netflix.

Disincanto 4 (9 febbraio)

Iniziamo con Disincanto, la serie animata del creatore dei Simpson, Matt Groening che torna, il 9 febbraio, con la sua attesa quarta stagione per raccontare le disavventure della regina Bean, del suo vivace compagno Elfo e del demone personale Luci. Le misteriose origini di Dreamland e le implicazioni per il suo futuro si fanno via via più chiare, mentre il trio e re Zøg intraprendono viaggi alla scoperta di sé che si riveleranno cruciali per il destino del regno. Separati alla fine della terza parte, i nostri eroi cercando di ricongiungersi in questa serie di dieci episodi che li porterà nei luoghi più impensabili, dalle profondità dell'Inferno alle nuvole del Paradiso, passando per la Terra degli Orchi, Steamland, mari, monasteri e manicomi, fino alla Foresta Incantata e Dreamscape. Un percorso che svelerà ai fan nuovi segreti dei personaggi e della loro storia.

Inventing Anna (11 febbraio)

Altro grande titolo di questa settimana è Inventing Anna, la nuova attesissima serie di 9 episodi targata Shonda Rhimes che racconta la storia del caso di Anna Delvey, una delle truffatrici più leggendarie di New York. La storia viene raccontata dal punto di vista di una giornalista che deve dimostrare quanto valga indagare sul caso Delvey. Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey? La serie s'ispira all'articolo del New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" ("Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York") scritto da Jessica Pressler.

Big Bug (11 febbraio)

E, infine, questa settimana Netlflix lancia un nuovo film fantascientifico ambientato nel 2045 quando l'intelligenza artificiale è ormai ovunque al punto che l'umanità la usa per soddisfare qualsiasi bisogno o desiderio, anche il più segreto e inconfessabile. In una tranquilla zona residenziale quattro robot domestici decidono all'improvviso di prendere i loro padroni in ostaggio. Rinchiusi tra quattro mura, una famiglia non proprio in sintonia e una vicina curiosa con il suo intraprendente amante robot devono sopportarsi a vicenda in un'atmosfera sempre più nevrotica! Intanto fuori, gli androidi di ultima generazione Yonyx cercano di prendere il comando. All'avvicinarsi della minaccia, gli umani si abbandonano al tradimento, si ingelosiscono e si scannano tra loro sotto lo sguardo perplesso dei robot di casa. Forse sono i robot ad avere un'anima...o forse no!