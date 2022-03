I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 7 al 13 marzo sono diverse le nuove uscite Netflix da non perdere dalla nuova stagione di Guida astrologica per cuori infranti al nuovo film di fantascienza con Ryan Reynolds, The Adam Project fino a passare alla nuova miniserie Netflix sulla vita e la carriera di Andy Warhol, I diari di Andy Warhol.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di marzo.

Guida astrolgoica per cuori infranti 2 (8 marzo)

Esce il giorno della Festa della Donna ed è pronta a regalare tante nuove emozioni. È la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti, la serie tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca che racconta la storia di una trentenne alla ricerca dell'amore e di se stessa. Dopo il successo della prima stagione, uscita su Netflix nell'autunno 2021, la serie torna con sei nuovi episodi dedicati agli ultimi segni dello zodiaco dalla bilancia ai pesci per continuare il racconto della storia di Alice Bassi torna ad affrontare i suoi problemi d'amore, il suo nuovo programma televisivo e tutte le avventure che questa nuova stagione le metterà di fronte in un viaggio introspettivo e di crescita che la porterà a raggiungere il suo destino. Divertente, leggera e super romantica, Guida astrologica per cuori infranti 2 è una delle grandi nuove uscite di questa settimana di Netflx.

I diari di Andy Warhol (9 marzo)

Un altro nuovo titolo di questa settimana è I diari di Andy Warhol, una miniserie Netflix di sei episodi che ripercorre la strabiliante vita di Andy Warhol dalla prospettiva intima dei diari dell'artista pubblicati dopo la sua morte. Il produttore esecutivo Ryan Murphy e il regista Andrew Rossi ci offrono questo ritratto incredibilmente sfaccettato di una leggenda suddiviso in sei parti e, partendo dall'infanzia a Pittsburgh, la serie traccia il percorso eccezionalmente diversificato di Warhol mentre spazia con disinvoltura tra mezzi espressivi ed epoche diverse nel ruolo di artista (adorato e vituperato allo stesso tempo), regista, editore, produttore televisivo, creatore di tendenze, celebrità e non solo.

The Adam Project (11 marzo)

Passiamo all'ultima grande uscita Netflix di questa settimana: The Adam Project, il film di fantascienza con Ryan Reynolds Mark Ruffalo e Jennifer Garner. La storia è quella di un pilota che viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e il padre defunto per riuscire a fare i conti con il passato e salvare il futuro. Pronto a debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming l'11 marzo, questo nuovo titolo Netflix è tra i più attesi del 2022.