Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (dal 1 al 7 marzo 2021)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di marzo 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 1 al 7 marzo 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie più promettenti di questa prima settimana del mese. Abbiamo selezionato tre highlight, oltre alla quarta stagione di Riverdale, ai quali segue la classifica di tutte le nuove uscite Netfix di questa settimana. Ora la scelta spetta a voi e buona visione!

Biggie: I Got a Story to Tell (2021) Documentario Netflix Original

Si tratta di un documentario musicale ideale per tutti gli amanti della musica e di Biggie Smalls, diretto da Emmett Malloy e della durata di 97 minuti. Grazie a immagini rare questo documentario saprà trasportarvi indietro nel tempo per rivelare un lato di Biggie Smalls mai visto prima. Per ora le review del documentario sembrano promettere bene. Vi piacerà?Non resta che dargli un'opportunità.

Tiger & Bunny (Anime Stagione 1)

Tiger & Bunny è iil famoso anime della Viz Media, di cui Netflix ha preso la licenza, con un cast composto da Hiroaki Hirata, Masakazu Morita, Yuri Lowenthal e Michael McConnohie. Di cosa si tratta? In una New York alternativa protetta da un gruppo di supereroi chiamato NEXT, il veterano Wild Tigers è forzato a entrare nel team con Barnaby Brooks Jr. e tutto il resto è da scoprire!

Sentinelle (5 marzo)

Il 5 marzo uscirà su Netflix Sentinelle, il film d'azione francese di Julien Leclercq con Olga Kurylenko nei panni di un soldato che va in missione per eliminare l'uomo che ha fatto del male a sua sorella.

Tutte le nuove uscite Netflix di questa settimana

1 marzo 2021

Riverdale 4

Biggie: I Got a Story to Tell (2021) Netflix Original

Batman Begins

Crazy Stupid Love

Balla coi Lupi

Io sono leggenda

Invictus

Rain Man

La ricerca della felicità

A Perfect Day For Arsenide (Stagione 1)

Tiger & Bunny (Stagione 1)

3 marzo 2021

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

4 marzo 2021

Pacific Rim: la zona oscura

5 marzo 2021