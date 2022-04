I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo primo weekend di aprile.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono variegate e vanno dalla seconda e attesissima stagione di Bridgerton al nuovo film drammatico Grandine fino a passare alla nuova commedia Nella Bolla.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 1 al 4 aprile.

Per chi ama i film drammatici: Grandine

Inziamo con un nuovo film che debutta su Netflix proprio questa settimana. Si chiama Grandine e racconta la storia del celebre meteorologo della TV, Miguel Flores, che non riesce a prevedere un'orribile grandinata. Per questo diventa il nemico pubblico numero uno ed è costretto a scappare dalla capitale Buenos Aires rifugiandosi a Córdoba, la sua città d'origine. Ne deriva un viaggio di riscoperta tanto assurdo quanto umano.

Per un fine settimana di puro romanticismo: Bridgerton 2

E poi, per chi non dovesse ancora averla vista, c'è la seconda stagione di Bridgerton, la serie del momento. La famiglia Bridgerton torna protagonista di una storia romantica e d'altri tempi con un nuovo capitolo incentrato sul personaggio di Anthony, il primogenito della famiglia alle prese con la ricerca della moglie perfetta. Tra amori razionalizzati, passione repressa, segreti, intrighi di palazzo e tanta psicologia relazionale questa nuova stagione di Bridgerton saprà entrare nel vostro cuore senza farvi neanche rimpiangere il grande assente Duca di Hastings.

Per un weekend in leggerezza: Nella Bolla

Ultimo consiglio di questo finesettimana con una nuova e divertente commedia, della durata di 124 minuti, che racconta la storia di un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare il sequel di un franchise d'azione su dinosauri volanti.