I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo primo weekend di luglio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla serie brasiliana Omniscient, un bellissimo thriller distopico che in pochi conoscono al nuovo film di fantascienza Blasted, fino a passare alla seconda stagione della sit-com The Upshaws.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dall'1 al 3 luglio 2022.

Se amate le serie distopiche (e volete scoprire un gioiellini di Netflix): Omniscient

Se non la conoscete e amate i thriller distopici non potete perdere Omniscient. È un titolo brasiliano di cui non riuscirete a fare a meno. Omniscient è una serie ambientata in un futuro prossimo in una città dove ogni abitante è seguito 24 ore al giorno da un drone minuscolo, quasi invisibile, collegato a un supercomputer. Gli esseri umani non hanno accesso ai dati raccolti in questo modo. La delinquenza è praticamente scomparsa, visto che i criminali hanno la certezza di essere catturati. Il Sistema Omniscient sembra infallibile, fino a quando Nina, una giovane donna, non scopre un omicidio sfuggito all'elaboratore. Toccherà a lei scoprire cosa si nasconde dietro a tutto questo.

Se avete voglia di un film di fantascienza: Blasted, in due contro gli alieni

Per chi avesse voglia di un film leggero, di fantascienza e con venature comiche c'è Blasted, una comedy fantascientifica che racconta la storia di due amici d'infanzia che si ritrovano a dover affrontare un'invasione aliena che ha interrotto un addio al celibato. Il film è prodotto in Norvegia, diretto da Martin Sofiedal e la storia è ispirata a un fenomeno UFO che è realmente accaduto, proprio in Norvegia.

Se avete voglia di leggerezza e comicità: The Upshaws 2

Se avete voglia di quattro risate in leggerezza c'è The Upshaws 2. Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. Nella prima parte della seconda stagione gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi amori, vecchie fiamme, grandi sogni, cambiamenti... e tutte le emozioni tipiche di una famiglia.