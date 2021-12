I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo nuovo weekend di dicembre.

Tra il gran finale de La casa di carta, il nuovo film drammatico con Sandra Bullock e un divertentissimo nuovo cartone animato Netflix ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend emozionante in compagnia dell'ultima grande impresa dei ladri con il volto di Salvador Dalì della banda del Professore, un fine settimana all'insegna del dramma o una serata divertente ma anche profonda in compagnia di un gruppo di animali esotici dell'Australia.

Per emozionarsi e stare fino all'ultimo con il fiato sospeso: il gran finale de La casa di carta

Il primo consiglio di questo weekend (per chi non dovesse averlo ancora visto) è il gran finale de La casa di carta. La serie TV spagnola, ideata da Alex Pina è giunta al termine con gli ultimi cinque episodi della quinta stagione appena pubblicati sulla piattaforma di streaming. Un finale emozionante, intenso e in grande stile che ha convinto tutti chi non aveva apprezzato del tutto i primi cinque episodi del quinto capitolo della serie. Si torna allo spirito de La casa di carta, alla sua essenza con un finale che dà la giusta conclusione a una storia che è stata in grado di entrare nel cuore di milioni di persone. Cinque nuovi episodi uno più bello dell'altro da vedere tutti d'un fiato!

Per un fine settimana all'insegna del dramma: The Unforgivable

Passiamo al secondo consiglio di questo weekend, si tratta di un nuovo film drammatico Netflix che vede il ritorno sullo schermo di Sandra Bullock nei panni di una donna, Ruth Slater, che esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento. Ruth cercherà di reinserirsi in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un'unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato. Intenso, emozionante e attualissimo, da non perdere.

Per divertirsi, riflettere e scaldarsi il cuore: Back to the Outback

L'ultimo consiglio Netflix del weekend è un cartone animato, Back to the Outback, una storia coloratissima ed emozionante che vede come protagonisti un gruppo di animaletti che pianifica una fuga dallo zoo dove sono rinchiusi. Questo film è un vero e proprio elogio della diversità con un messaggio profondo per i più piccoli ma anche per gli adulti di andare oltre le apparenze, non giudicare ed essere fedeli alla propria natura. Il gruppo è capeggiato da Maddie, un serpente velenoso dal cuore d'oro, che unisce le forze con Zoe, un diavolo spinoso dall'atteggiamento sicuro di sé, l'infelice ragno peloso Frank e il sensibile scorpione Nigel. Quando la loro nemesi, il tenero ma detestabile koala Pretty Boy, si unisce a sorpresa ai fuggiaschi, Maddie e gli altri non possono che accettarlo nel gruppo. Inizia così per la banda uno spassoso viaggio on the road per tutta l'Australia da "far letteralmente rizzare il pelo" con il custode Chaz e il suo piccolo clone avventuroso sempre alle calcagna.