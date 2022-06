Le serie TV da guardare su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di giugno.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie spagnola con Raquel de La casa di carta, Privacy al nuovo teen queer sui vapiri, First Kill, fino a passare all'interessantissima docu-serie Keep Sweet, pregare e obedire sull'incredibile storia del fondamentalista poligamo Warren Jeffs accusato di stupro su minori e, poi, l'ultima e attesissima sesta stagione di Peaky Blinders.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 10 al 12 giugno.

Per un weekend di introspezione: Privacy

Inziamo con Privacy, una nuova uscita Netflix che sceglie di parlare dell'importanza della privacy nella società contemporanea e di quello che accade quando questo valore viene violato. Privacy vede il ritorno sul piccolo schermo di Iztar che tutti conosciamo come Raquel de La casa di carta, in un personaggio molto complesso e contraddittorio, e per questo interessante.

Se amate le storie di vampiri: First Kill

Arriva su Netflix un nuovo vampire teen. Si tratta di First Kill, una serie sulla storia d'amore "impossibile" tra due ragazze, una vampiro e un'altra cacciatrice. La piattaforma di streaing fa tornare in scena un grande classico del mondo seriale soprannaturale che appassiona i fan del genere da sempre.Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa.

Se volete riflettere sulla società contemporanea: Keep Sweet: pregare e obbedire

Passiamo ora a una docuserie molto interessante di quattro puntate. Si intitola Keep Sweet: pregare e obbedire e racconta la vera storia del fanatico e fondamentalista Warren Jeffs e dei seguaci della setta poligama della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (FLDS). Nel 2008 un drammatico raid nello "Yearning for Zion Ranch" in Texas ha catturato l'attenzione del mondo intero quando agenti delle forze dell'ordine hanno preso in custodia oltre 400 bambini dopo aver scoperto prove sconcertanti di abusi sessuali, fisici e psicologici. La miniserie Keep Sweet: pregare e obbedire, diretta da Rachel Dretzin, regista premiata agli Emmy e ai Peabody, offre agli spettatori uno sguardo dettagliato sulla misteriosa setta poligama e sull'ascesa del sedicente profeta Warren Jeffs con filmati d'archivio inediti e inquietanti racconti personali di donne e uomini risoluti che sono riusciti a scappare. A partire da gravidanze e matrimoni forzati con minori fino alla completa trasformazione in una setta criminale e oppressiva sotto il controllo di Warren Jeffs, la storia illustra gli straordinari esempi di coraggio contro la tirannia nell'America moderna.

E ovviamente Peaky Blinders 6

Come poteva mancare Peaky Blinders 6 tra i consigli di questo weekend. Una delle serie più amate dal pubblico torna con la sesta e ultima stagione sulla piattaforma di streaming per raccontare l'atto finale di una storia appassionante. Nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo.