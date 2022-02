I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo weekend che va dall'11 al 13 febbraio 2022.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova stagione della serie animata Disincanto alla nuova serie di Shonda Rhimes Inventing Anna, fino a passare per il nuovo film di fantascienza Big Bug.

Entriamo però più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo weekend.

La nuova serie di Shonda Rhimes: Inventing Anna

Il primo consiglio di questa nuovo weekend è Inventing Anna, la nuova serie di Shonda Rhimes non tanto perché sia bella (infatti non lo è) ma è giusto farsi la propria opinione sulle cose. La storia raccontata è quella della leggendaria truffatrice di origine tedesca Anna Delvey che, con estrema abilità, ha saputo rubare soldi agli esponenti dell'élite newyorkese. In questo nuovo titolo Netflix di 9 episodi protagonista è una giornalista che deve dimostrare quanto valga indagare sul caso Delvey. Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey? La serie s'ispira all'articolo del New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" ("Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York") scritto da Jessica Pressler.

Il nuovo film di fantascienza: Big Bug

Secondo consiglio seriale per gli amanti della leggerezza e delle risate è Big Bug, un film divertentissimo ambientato in un immaginario 2045 dove l'intelligenza artificiale ha dominato l'umanità che usa queste nuove tecnologie per soddisfare ogni desiderio, anche il più segreto. In una tranquilla zona residenziale quattro robot domestici decidono all'improvviso di prendere i loro padroni in ostaggio. Rinchiusi tra quattro mura, una famiglia non proprio in sintonia e una vicina curiosa con il suo intraprendente amante robot devono sopportarsi a vicenda in un'atmosfera sempre più nevrotica! Intanto fuori, gli androidi di ultima generazione Yonyx cercano di prendere il comando. All'avvicinarsi della minaccia, gli umani si abbandonano al tradimento, si ingelosiscono e si scannano tra loro sotto lo sguardo perplesso dei robot di casa. Forse sono i robot ad avere un'anima...o forse no! Le risate sono assicurate!

La quarta stagione della serie di Matt Groening: Disincanto

L'ultimo consiglio di questo weekend è, invece, la nuova stagione di Disincanto, una serie animata leggera e divertente nata dalla mente del creatore dei Simpson, Matt Groening che giunge alla sua quarta stagione. Ci tuffiao in un mondo incantato dominato da una regina, Bean, il suo compagno Elfo e un demone personale, Luci. Le misteriose origini di Dreamland e le implicazioni per il suo futuro si fanno via via più chiare, mentre il trio e re Zøg intraprendono viaggi alla scoperta di sé che si riveleranno cruciali per il destino del regno. Separati alla fine della terza parte, i nostri eroi cercando di ricongiungersi in questa serie di dieci episodi che li porterà nei luoghi più impensabili, dalle profondità dell'Inferno alle nuvole del Paradiso, passando per la Terra degli Orchi, Steamland, mari, monasteri e manicomi, fino alla Foresta Incantata e Dreamscape. Un percorso che svelerà ai fan nuovi segreti dei personaggi e della loro storia.