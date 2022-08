I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di agosto.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie fantasy di Netflix, The Sandman al film romantico che sta per diventare uno dei più visti di sempre della piattaforma di streaming, Purple Hearts per poi passare alla terza stagione di Locke and Key.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 12 al 14 agosto 2022.

Perchè è un capolavoro:The Sandman

Se non avete ancora visto The Sandman non dovreste aspettare un momento in più per iniziare a guardare questo capolavoro di Netflix. In dieci episodi, questa serie tratta dal leggendario fumetto di Neil Gaiman, è in grando di regalare un'emozione dietro l'altra in un racconto davvero sorprendente che trascina dalla realtà direttamente nel mondo dei sogni. Si tratta di una serie che spazia tra diversi generi diventando un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza. C'è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un posto chiamato il Dreaming, dove The Sandman, il re dei sogni (Tom Sturridge), dà forma a tutto il nostro più profondo paure e fantasie. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua l'assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e quello della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, entrambe cosmiche e umane, lungo la strada.

Perché sta per diventare uno dei film più visti di sempre: Purple Hearts

Purple Hearts è la nuova commedia romantica di Netflix che sta scalando, inaspettatamente, le top 10 di tutto il mondo. C'è qualcosa in questa storia d'amore, infatti, che è in grado di catturare una grossa fetta di pubblico e spaziare tra sentimentalismi, morale, diritti delle minoranze, femminismo e musica in un racconto d'insieme leggero ma comunque d'effetto. La storia è quella di un matrimonio combinato tra due ragazzi che solo sposandosi possono risolvere alcuni loro problemi: lei diabetica e senza assicurazione sanitaria, lui, marine ed ex alcolista con debiti di soldi da dover dare al suo fornitore che lo minaccia. Quello che sembrava un matrimonio di convenienza, però, si trasforma in una bellissima storia d'amore tra il romantico e il realistico dove i due protagonisti sono agli opposti ma, proprio per questo, imparano ad avere nuove prospettive e uscire dalla loro zona di comfort.

Perché è accattivante: Locke and Key 3

E, poi, per chi è appassionato di questa serie, c'è Locke and Key, la storia di formazione tinta di giallo sui temi dell'amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari, che torna con la sua terza stagione. La famiglia Locke svela altre magie a Key House, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi. Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House).