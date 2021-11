I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo nuovo weekend di novembre.

Tra il film in bianco e nero sulla discriminazione razziale della New York degli anni 20, Due Donne, l'adattamento tv del caso di cronaca nera del 2010 di Yara Gambirasio e il nuovo film d'azione con Ryan Reynolds, Red Notice ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend profondo all'insegna della riflessione, un fine settimana drammatico alla ricoperta della storia di uno dei delitti rimasti più impressi nella memoria collettiva degli italiani o una serata di pura azione.

Per gli amanti del fascino del "bianco e nero": Due donne

Il primo consiglio streaming di questo weekend è, senza dubbio, Due Donne, una pellicola in bianco e nero che ci riporta, per certi versi, alle atmosfere romantiche del film di una volta e dall'alto lato ci spinge a riflettere su tematiche importanti. Questo film vede il debutto all regia di di Rebecca Hall che con un'abilità sorprendente mette in scena, con eleganza, tutto il brutto della discriminazione razziale nella New York degli anni '20. Questo film racconta la vita di due donne di colore (Tessa Thompson e Ruth Negga) nella New York del 1929. Entrambe hanno la possibilità di passare per bianche ma ognuna di loro farà la propria scelta. Quando le due ex amiche d'infanzia si incontrano casualmente in un pomeriggio d'estate, una riluttante Irene apre le porte di casa sua a Clare, che entra prima nelle grazie del marito (André Holland) e della sua famiglia e poi in quelle della sua ampia cerchia sociale. Più le vite delle due donne si intrecciano profondamente e più Irene vede Clare sconvolgere la sua esistenza, fino ad allora stabile. Il film si trasforma, così, in un avvincente esame dell'ossessione, della repressione e delle bugie che la gente racconta a se stessa e agli altri per proteggere una realtà tanto attentamente costruita.

Per chi vuole non perdersi il film del momento: Yara

Se non l'avete già visto allora non potete perderlo. È il titolo al numero uno nella top 10 di Netflix Italia ed è un film che con estrema delicatezza e rispetto racconta il caso di Yara Gambirasio. Stiamo parlando di Yara , il film Netflix dedicato al ricordo della 13enne scomparsa il 26 novembre 2010 e poi trovata morta tre mesi dopo. Yara è un film emozionante e ben scritto con una trama che ripercorre le tappe del suo assassinio mostrando un'inedita ed emozionante prospettiva sulla vicenda. Uno dei titoli più attesi dell'ultimo periodo, Yara ha fatto il suo debutto sul catalogo di Netflix lo scorso 5 novembre e tra drammi, emozioni, sport, sogni e la dura realtà cercherà di rendere omaggio e ricordare quella ragazzina della provincia di Bergamo dal viso angelico vittima di un destino crudele.

Per chi ha voglia di azione: Red Notice

Passiamo all'ultimo consiglio del weekend. È Red Notice, il nuovo film d'azione di Netflix che vede tra i protagonisti Ryan Reinolds e Dwayne Johnson. La storia è quella di John Hartley, il più grande profiler dell'FBI che si ritrova alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell'Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d'arte, Nolan Booth (Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata "L'Alfiere" (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge.