I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo nuovo weekend di agosto. Tra nuove uscite come la serie argentina trail crime e il thriller, El Reino, la nuova serie alla David Lynch "Al nuovo gusto di ciliegia" e il nuovo film d'azione Beckett ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna del mistero, dell'horror psichedelico o del brivido dell'azione.

Per un weekend alla scoperta di un assassino misterioso: El Reino

Il primo consiglio del weekend del 13-15 agosto è una nuova serie argentina di genere thriller: El Reino (in italiano Il suo regno). In uscita sulla piattaforma di streaming il 13 agosto, questo nuovo titolo Netflix racconta la storia di un pastore in corsa alla vicepresidenza che dovrà affrontare l'assassinio del candidato come futuro presidente dell'Argentina cogliendo l'occasione per lui stesso l'uomo in lizza per quell'importante posizione politica. Allo stesso tempo, l'uomo dovrà indagare su questao assassinio avvenuto durante le elezioni per capire chi è stato il killer e se questo potrebbe commettere un altro delitto di questo genere. Il protagonista della serie è Emilio Vázquez Pena interpretato da Diego Peretti e con lui nel cast ci sono Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Dupláa e Vera Spinetta.

Per un fine settimana di viaggi mentali alla David Lynch: Al nuovo gusto di ciliegia

Passiamo al secondo consiglio di questo weekend: Brand New Cherry Flavor (in italiano "Al nuovo gusto di ciliegia"). Si tratta di una nuova serie Netflix tra horror e viaggi mentali che riprende le atmosfere dei film di David Lynch e racconta la storia di un'aspirante regista, Lisa Nova, che cerca di inserirsi nel mondo del cinema di Hollywood scontrandosi con un ambiente affascinante quanto squallido nella Los Angeles degli anni '90. Il suo sarà un viaggio mosso dalla vendetta con elementi soprannaturali e allucinogeni il tutto corredato da un mix di location dalle strade di Beverly Hills alle foreste del Brasile. Quello di Lisa sarà un viaggio mentale quanto "reale", un po' come una Alice nel Paese delle Meraviglie spinta dal coniglio bianco in luoghi misteriosi dominati da sesso, magia nera, vendetta e oscurità.

Per non rinunciare mai all'azione e al brivido: Beckett

L'ultimo consiglio di questo weekend riguarda uno dei film più attesi di agosto: Beckett, il thriller d'azione su complotti politici, mister e fughe. Questo lungometraggio racconta la storia di un turista americano, Beckett (interpretato da John David Washington) che, durante una vacanza in Grecia, si ritrova al centro di una caccia all'uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l'ambasciata americana dall'altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta.