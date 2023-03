I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 17 al 19 marzo 2023. Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal documentario sulla storia di Pornhub, Money Shot alla seconda stagione della serie fantasy Tenebre e Ossa per poi finire alla nuova serie spagnola Sky High e se amate le commedie romantiche c'è anche il nuovo film con Edoardo Leo, Era Ora.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di marzo 2023.

Money Shot, la storia di Pornhub

Iniziamo con il titolo più hot del momento, il documentario Netlfix sulla storia di Pornhub, Money Shot. Si tratta di un titolo davvero molto interessante che punta ad approfondire la storia del distributore di contenuti pornografici per adulti più famoso al mondo, Pornhub, sviscerando luci e ombre di un'azienda che negli anni è finita al centro di numerose controversie. Se volete buttare un occhio sui retroscena di un sito porno, questo documentario è per voi e vi farà capire tante cose sul mercato del sesso online.

Tenebre e Ossa 2

Se amate le serie fantasy e avete già seguito la prima stagione di questo titolo, Tenebre è Ossa è la scelta giusta per voi. La nuova stagione racconterà nuove avventure. Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato.

Sky High

Passiamo poi a una nuova serie spagnola, un thriller d'azione dal titolo Sky High. La storia è quella di Sole, una giovane vedova che si ritrova all'improvviso sola a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino.

Era Ora

E, infine, se amate le commedie romantiche e avete apprezzato particolarmente Il futuro in un bacio, il film Netflix che ha cercato di spiegare l'amore a modo suo, c'è un nuovo film interessante, questa volta italiano e che vede come protagonista Edoardo Leo alle prese con dei viaggi nel tempo. Si intitola Era Ora e racconta la storia di Dante, un uomo a cui il tempo sembra non bastare mai e che, nel giorno del suo compleanno, si ritroverà improvvisamente un anno avanti rispetto al presente, catapultato con un futuro con cui dovrà fare i conti. Un viaggio avanti e indietro tra presente e futuro per imparare a dare il giusto valore al tempo.