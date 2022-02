I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo weekend che va dal 18 al 20 febbraio 2022.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie italiana sui tradimenti, Fedeltà alla docuserie sulla vita e la carriera di Kanye West, fino a passare per il film francese di fantascienza Big Bug.

Entriamo però più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo weekend.

La nuova serie italiana sui tradimenti, Fedeltà

Primo titolo da non perdere questo weekend su Netflix è Fedeltà, la nuova serie italiana della piattaforma di streaming che racconta i retroscena di una storia d'amore intaccata dal sospetto del tradimento. Gelosia, ossessione ed insicurezza si insinuano all’interno di un matrimonio quando si instilla il dubbio del tradimento. È questo il cuore di Fedeltà, la serie in 6 episodi liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. Nel cast, oltre ai due protagonisti Michele Riondino (Carlo Pentecoste) e Lucrezia Guidone (Margherita Verna) ci sono anche Carolina Sala (Sofia Casadei), Leonardo Pazzagli (Andrea) e Maria Paiato (Anna Verna).

La docuserie su Kanye West, Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

Il secondo consiglio seriale di questo weekend è l'emblematica docuserie sul rapper americano Kanye West. Si intitola Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy e in tre episodi si pone come un ritratto intimo e rivelatore del vissuto di Kanye, dal periodo formativo caratterizzato dalla voglia di sfondare fino all'attuale realtà di artista e brand globale.

Il film francese di fantascienza: Big Bug

Ultimo consiglio seriale di questo weekend, se non lo avete ancora visto, è Big Bug, ideale per gli amanti della fantascienza e delle comedy. Si tratta di un film divertentissimo ambientato in un immaginario 2045 dove l'intelligenza artificiale ha dominato l'umanità che usa queste nuove tecnologie per soddisfare ogni desiderio, anche il più segreto. In una tranquilla zona residenziale quattro robot domestici decidono all'improvviso di prendere i loro padroni in ostaggio. Rinchiusi tra quattro mura, una famiglia non proprio in sintonia e una vicina curiosa con il suo intraprendente amante robot devono sopportarsi a vicenda in un'atmosfera sempre più nevrotica! Intanto fuori, gli androidi di ultima generazione Yonyx cercano di prendere il comando. All'avvicinarsi della minaccia, gli umani si abbandonano al tradimento, si ingelosiscono e si scannano tra loro sotto lo sguardo perplesso dei robot di casa. Forse sono i robot ad avere un'anima...o forse no! Le risate sono assicurate!