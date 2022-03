I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di marzo che va dal 18 al 20.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono variegate e vanno dalla nuova serie di Alessandro Cattelan, Una semplice domanda al nuovo thriller postapocalittico svedese Granchio nero fino a passare per la nuova serie animata dall'ironia tagliente, Human Resources.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo fine settimana di marzo.

Per riflettere sul concetto di felicità: Alessandro Cattelan, una semplice domanda

Inziamo con la prima grande uscita di questo fine settimana: la nuova serie Netflix di Alessandro Cattelan. Il presentatore piemontese, infatti, debutta con un prodotto seriale intitolato Una semplice domanda e composto da sei episodi dove grandi volti noti del mondo cinematografico, sportivo e dello spettacolo racconteranno a Cattelan come si fa, secondo loro, a essere felici. Tra i protagonisti della serie ci sono Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Fuoriclasse sportivi insieme a stelle del cinema, della musica e della televisione aiuteranno Alessandro a trovare risposte da diverse angolature (una per ciascun episodio) alla domanda innocente della figlia Nina: "Papi, come si fa a essere felici?". Per trovare la risposta a questa "semplice domanda" Cattelan gira per l'Italia e all'estero, condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio per dare forma alla storia di ciò che ci rende felici.

Per gli amanti dei thriller postapocalittici: Granchio nero

Il secondo consiglio di questo weekend è il nuovo film svedese di Netflix, Granchio nero, un thriller ambientato in un mondo postapocalittico dilaniato dalla guerra. Nel corso di un inverno lungo e rigido sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe metter fine alla guerra. Quando si addentrano in territorio nemico, non hanno idea dei pericoli che li aspettano o di chi possano fidarsi. Ma per la pattinatrice di velocità divenuta soldatessa Caroline Edh, la missione è completamente diversa. Granchio nero, diretto da Adam Berg e interpretato da Noomi Rapace, segue sei soldati in una missione disperata per mettere fine a una guerra che ha distrutto le loro vite.

Per chi ama le serie taglienti e provocatorie: Human Resources

Il terzo consiglio di questo fine settimana di inizio Primavera è Human Resources, una nuova serie animata di Netflix nata dalle menti creative che hanno ideato Big Mouth. Questo nuovo titolo animato svela i segreti delle vite quotidiane di creature come Mostri degli ormoni, Kitty Depressione, Spirito della Vergogna e molte altre che accompagnano gli umani in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla genitorialità fino all'età avanzata. Diventa presto chiaro che nonostante i protagonisti siano creature, mostrano anche loro un grande lato umano. L'eccellente cast vocale della versione originale include Nick Kroll, Maya Rudolph e David Thewlis ancora una volta nei ruoli interpretati in Big Mouth, così come Aidy Bryant, Brandon Kyle Goodman, Keke Palmer e Randall Park tra gli altri.