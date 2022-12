I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo primo weekend di dicembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal nuovo film fantasy Troll all'adattamento del romanzo L'amante di Lady Chatterley che racconta l'erotismo femminile fino a passare alla seconda e ultima stagione di Firefly Lane.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 2 al 4 dicembre 2022.

Se amate il fantasy: Troll

Se siete grandi appassionati di fantasy non potete perdere il nuovo monster movie norvegese di Netflix: Troll. Nella remota montagna di Dovre, una gigantesca creatura intrappolata per migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Come fermare qualcosa che dovrebbe esistere solamente nel folklore norvegese?

Se vi piacciono le storie d'amore (e di erotismo): L'amante di Lady Chatterley

Se vi piacciono le commedie romantiche un po' più piccanti, L'amante di Lady Chatterley è il titolo per voi. Netflix riscrive la trama del romanzo di D.H. Lawrence in chiave femminile scegliendo di portare in scena un amore clandestino e l'erotismo visto dagli occhi di una donna. Dopo il matrimonio con Sir Clifford Chatterley, Connie prende il titolo di Lady Chatterley e sembra destinata a una vita di ricchezza e privilegio. Ma questa unione ideale poco a poco si trasforma in una prigione quando Clifford torna dalla Prima guerra mondiale con ferite che gli impediscono di camminare. L'incontro con Oliver Mellors, il guardiacaccia delle proprietà della famiglia Chatterley di cui si innamora, spinge la protagonista in una relazione segreta che la porta a un risveglio sensuale e sessuale. Quando il rapporto diventa però oggetto di pettegolezzi, Connie si trova di fronte a una decisione che potrebbe sconvolgerle la vita: seguirà il suo cuore o tornerà dal marito accettando quello che la società edoardiana si aspetta da lei?

Se avete voglia di una commedia divertente e profonda: Firefly Lane 2

Infine, se amate questa serie e siete alla ricerca di una commedia sull'amicizia che faccia sì ridere ma anche riflettere c'è Firefly Lane che torna su Netflix con la sua seconda e ultima stagione. La serie, che in italiano prende il titolo di L'estate in cui imparammo a volare, debutterà con la sua seconda stagione ben presto sulla piattaforma di streaming. Katherine Heigl e Sarah Clarke, infatti, sono pronte a reinterpretare Tully e Kate. La prima stagione della serie basata sul romanzo di Kristin Hannah racconta l'amicizia tra due donne, Tully (interpretata dalla Heigl), un personaggio televisivo con un passato tormentato e Kate (Charke), una giornalista che ha lasciato la carriera per la famiglia. Le due sono sempre state vicine finché un tradimento le ha allontanate. Nella seconda stagione, le due, che sono tornate ancora amiche dopo vari accadimenti, saranno protagoniste di nuove avventure e di diversi flashback sul loro passato e la loro amicizia sarà ancora una volta messa alla prova.