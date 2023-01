I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

The Pale Blue Eye, Makanai, Jung_E

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di gennaio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix spaziano dal nuovo film con Christian Bale, The Pale Blue Eye alla serie giapponese Makanai fino a passare al nuovo film di fantascienza Jung_E.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di gennaio 2023.

Se avete voglia di un bel film (più di un semplice giallo): The Pale Blue Eye

Iniziamo con un gran bel film Netflix di questo gennaio 2023, The Pale Blue Eye. Tratto dal romanzo di Louis Bayard, questo film è diretto da Scott Cooper e interpretato da uno straordinario cast di attori tra cui Christian Bale e Gillian Anderson. La trama? Siamo a West Point nel 1830. Nelle prime ore di un mattino invernale, viene ritrovato il cadavere di un cadetto. Ma dopo che il corpo giunge in obitorio, la tragedia assume toni brutali quando si scopre che il cuore del ragazzo è stato rimosso con precisione. Temendo danni irreparabili per l'accademia militare appena inaugurata, i direttori si rivolgono al detective locale Augustus Landor (Christian Bale) per risolvere l'omicidio. Ostacolato dal codice del silenzio tra le reclute, Landor assolda uno di loro per eseguire le indagini, un eccentrico cadetto di nome Edgar Allan Poe (Harry Melling) che disprezza la rigidità del mondo militare e ama la poesia.

Se amate la cultura giapponese: Makanai

Passiamo poi a una serie giapponese, Makanai che vede Hirokazu Kore-eda nel ruolo di showrunner, regista e sceneggiatore. Adattamento drammatico in nove episodi di un manga originale, sarà la prima produzione Netflix in collaborazione con l'acclamato cineasta giapponese, premiato con la Palma d'oro a Cannes nel 2018 per il lungometraggio "Un affare di famiglia", ventun anni dopo la vittoria di un suo connazionale. Finita la scuola, la sedicenne Kiyo lascia la città di Aomori per trasferirsi a Kyoto insieme all'amica Sumire con il sogno di diventare una splendida maiko (apprendista geisha). Quando però capisce di non essere adatta ed è pronta a tornare ad Aomori delusa e in lacrime, Kiyo scopre la passione per la cucina ed è assunta come makanai, la cuoca di una casa in cui vivono le maiko. Nel frattempo Sumire si trasforma in una fantastica maiko, diventando sempre più popolare tra le strade del quartiere di Gion. La vita divertente e deliziosa di una makanai e una maiko comincia qui.

Se vi sentite nel mood fantascienza: Jung_E

E, infine, Netflix propone un nuovo thriller di fantascienza Jung_E. La Terra è stata devastata da drastici cambiamenti climatici e l'umanità è migrata verso nuovi rifugi nello spazio, dove da decenni è in corso una guerra civile. Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) diventa un'incredibile mercenaria e stratega militare responsabile di innumerevoli vittorie, ma una missione fallita la riduce in stato vegetativo e Kronoid, una società per lo sviluppo di un'intelligenza artificiale per scopi militari, cerca di creare un perfetto robot da combattimento clonando il suo cervello. A 35 anni di distanza Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn), la figlia di Jung-yi, partecipa a questa iniziativa come direttrice della ricerca per il progetto Jung_E.