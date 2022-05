I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di maggio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie italiana per ragazzi Di4ri alla terza stagione della serie antologia animata Love, Death & Robots fino a passare per il terzo capitolo del crime Che fine ha fatto Sara?

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 20 al 22 maggio.

Per un weekend senza troppe pretese, Di4ri

Il primo consiglio del weekend è una serie italiana, la prima per ragazzi di Netflix Italia. Si intitola Di4ri e racconta un'età particolare, quella della pre-adolescenza attraverso la prospettiva di otto personaggi. Nonostante questa serie non spicchi per originalità e spessore può diventare un titolo leggero e semplice da guardare nel fine settimana. Si tratta di una serie di quindici episodi ambientata in un'isola immaginaria chiamata Marina Piccola che analizza primi amori, amicizie e tutto il bello di crescere e condividere le esperienze con gli altri. Non una serie eccellente ma può essere un buon sottofondo per delle serate senza troppe pretese.

Per delle serate di riflessione sul futuro dell'umanità: Love, Death & Robots 3

Un altro titolo da non perdere in questo weekend su Netflix è la terza stagione di Love, Death & Robots. Il bello è che questa stagione può essere vista anche senza aver seguito i capitoli precedenti, dopotutto si tratta di una serie antologica, il brutto è Love, Death & Robots 3 non è di certo la stagione migliore della serie Netlfix.

Questo capitolo porta sul piccolo schermo nuove storie brevi raccontate attraverso l'animazione e diversi generi dal fantasy all'horror fino a passare alla fantascienza e si tratta sempre di un modo per riflettere sulla società contemporanea e su quello che potrebbe essere il futuro dell'umanità.

Per un fine settimana all'insegna del crime Che fine ha fatto Sara? (ma solo se avete già visto le prime due stagioni)

L'ultimo consiglio di questo weekend è la terza stagione di Che fine ha fatto Sara? ma in questo caso bisogna guardarla solo dopo aver visto le stagioni precedenti. Si tratta di un crime pieno di colpi di scena, la storia è questa: proprio quando pensavamo che fosse stata Marifer a uccidere Sara tagliando le corde del paracadute, ogni teoria è stata ribaltata alla fine della seconda stagione. Durante un'inaspettata e misteriosa scena, Nicandro rivela che non è stata Marifer a commettere il crimine, ma piuttosto che "la colpa è nostra". Chi è stato? Perché? Finalmente tutte le domande poste durante la serie troveranno risposta nella terza stagione finale, la più sorprendente ed esplosiva finora! Ma soprattutto…Cos'è realmente successo a Sara?