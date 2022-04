I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di aprile.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova stagione di Russian Doll al nuovo teen drama sull'omosessualità Heartstopper fino a passare all'intervista esclusiva tra Oprah Winfrey e Viola Davis, Oprah + Viola.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 22 al 24 aprile 2022.

Russian Doll 2 perché è pura perfezione

Che dire di Russian Doll 2 se non che è pura perfezione. Non potete perdere il secondo capitolo di una delle serie più di qualità degli ultimi anni. Natasha Lyonne torna a raccontare la storia di Nadia e lo fa facendola viaggiare nel tempo e nello spazio in diverse epoche e in diversi corpi. Tra Berlino, Budapest e la New York degli anni '80 Nadia dovrà affrontare un viaggio non solo spazio-temporale ma anche introspettivo per arrivare a capire la vita e la sua essenza. Con una straodrinaria interpretazione della Lyonne e una sceneggiatura magistrale, questo secondo capitolo è in gradi di superare anche la prima stagione di Russian Doll e non può non essere vito e gustato in ogni sua scena, in ogni suo dialogo e in ogni suo spunto filosofico di riflessione. Spettacolare!

Heartstopper perché è un delizioso racconto dell'adolescenza di oggi

Se avete voglia di indagare sui retroscena dell'adolescenza di oggi e fare un viaggio di scoperta tra paure, amicizie e primi amori allora Heartstopper è la scelta giusta per voi. Si tratta dell'adattamento di un graphic novel che racconta la storia d'amore tra due ragazzi omosessuali di un liceo maschile in Inghilterra. Con grazia, delicatezza e coraggio, questa serie affronta tematiche molto attuali come il bullismo, l'amicizia tradita, la scoperta della propria sessualità e l'accettazione di se stessi raccontanto non solo uno spaccato di vita molto comune in Italia e nel mondo ma dando anche begli esempi di comportamento da cui prendere spunto. Heartstopper è una serie educativa che dovrebbero vedere non solo i ragazzi ma anche i loro genitori.

Oprah + Viola perché è il vulnerabile racconto della vita di una delle migliori attrici di oggi

Su Netflix debutta proprio oggi un'intervista esclusiva tra due grandi donne del mondo dello spettacolo: Oprah Winfrey e Viola Davis. Tutta la bravura e l'empatia della presentatrice per antonomasia sbarcano su Netflix in uno speciale della piattaforma di streaming dedicato all'attrice premio Oscar, Viola Davis che si racconterà apertamente in tutta la sua vulnerabilità. Il punto di partenza sarà la nuova autobiografia della Davis: Finding Me. L'attrice condividerà, infatti, per la prima volta i ricordi della sua infanzia segnata da una povertà indicibile, da violenze scioccanti e da "tutte le cose più dolorose". Racconterà quindi di aver ritrovato la pace, la capacità di perdonare e una sua identità "abbandonando la speranza di poter cambiare il passato". L'artista spiegherà, inoltre, come è riuscita ad accogliere l'amore nella sua vita e cosa c'è voluto per diventare una delle attrici più celebrate e di talento dei nostri tempi.