I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo nuovo weekend di ottobre.

Tra la nuova serie animata Inside Job sul mondo delle cospirazioni rivisto in chiave ironica, la quinta stagione di Rick e Morty che ci trasportano di nuovo nei loro entusiasmanti viaggi negli universi paralleli e il nuovo reality sul sesso con Gwineth Paltrow, ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna dell'ironia, un leggero e divertente fine settimana in compagnia di uno scienziato strampalato e di suo nipote o delle serate più piccanti con delle lezioni di sesso.

Per un fine settimana all'insegna dell'ironia: Inside Job

Iniziamo con il primo consiglio Netflix di questa settimana. Partiamo con l'animazione e il nuovo titolo della piattaforma di streaming Inside Job. Si tratta di una comedy ironica sul mondo della cospirazione che farà ridere ma allo stesso tempo riflettere. Creata e prodotta da Shion Takeuchi con l'ideatore di Gravity Fallsm Alex Hirsch, questa serie che racconta la storia di un team con il compito di gestire le cospirazioni a livello internazionale. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l'asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili muta forma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.

Per un weekend fuori dagli universi conosciuti: Rick e Morty 5

Come potevamo non citare Rick e Morty che torna con la quinta e attesissima stagione! La serie, ideata da Justin Roiland e Dan Harmon, è uscita proprio oggi, 22 ottobre con i suoi nuovi episodi del capitolo 5 e sono tante le avventure che lo scienziato sociopatico e suo nipote hanno in serbo per il loro pubblico. Di cosa parlerà la quinta stagione della serie? Per quanto riguarda la trama le anticipazioni sono molte ma non vogliamo spoilerarvi niente. Ogni episodio, dopotutto, è un mondo a sé e contribuisce alla creazione di una serie antologica nata come una sorta di parodia di Ritorno al Futuro, anche se c'è un fil rouge di sottofondo. Quindi, per farsi un'idea di cosa ci aspetta si può solo aspettare l'uscita della quinta stagione e dare un'occhiata al trailer.

Per delle serate più piccanti: Sesso, amore e goop

L'ultimo consiglio per questo nuovo weekend di ottobre è l'innovativo reality sul sesso con una protagonista d'eccezione: Gwyneth Paltrow. L'attrice, infatti, insieme al suo team seguirà una serie di coppie coraggiose alle prese con lezioni di sesso con esperti per imparare metodi per migliorare le loro relazioni grazie al miglioramento delle abitudini sessuali per un'intimità più profonda.