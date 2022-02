I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo ultimo weekend di febbraio che va dal 25 al 27.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dallo spin-off di Vikings, Vikings: Vlhalla alla nuova serie coreana La giudice, fino a passare per la nuova commedia di Netflix, Madea, il ritorno.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di febbraio.

Vikings: Valhalla

Iniziamo con il primo consiglio di questo weekend e come potevamo non citare lo spin-off di Vikings, Vikings: Valhalla! Netflix riprende in mano una delle storie che hanno appassionato di più il pubblico negli ultimi anni e fa un salto temporale di oltre cent'anni per racontare una nuova avventura di vichinghi che mescola dramma e autenticità storica a un'azione cruda e avvincente. Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

La giudice

Passiamo all secondo consiglio di questo ultimo fine settimana di febbraio: è un nuovo titolo coreano di Netflix, La giudice, una nuova serie drammatica che racconta la storia di Eun-Seok, una giovanissima giudice che inizialmente ha pregiudizi nei confronti dei criminali minorenni, ma poi si rende conto dei problemi che i giovani affrontano e delle responsabilità della società nei confronti del loro comportamento.

Madea, il ritorno

E infine, per farsi quattro risate, torna sul piccolo schermo l'iconico personaggio di Madea, interpretato da Tyler Perry che sarà protagonista dell'ultimo film del franchise di Madea. Il film che racconta la festa di laurea del pronipote di Madea, minacciata da segreti nascosti e drammi familiari. Il lungometraggio vede riunite tutte le star della serie, tra cui Tamela Mann (Cora), David Mann (signor Brown), Cassi Davis Patton (zia Bam), con la partecipazione straordinaria dell'iconico attore irlandese Brendan O'Carroll nei panni di Agnes Brown, che affiancherà Madea con la sua eccezionale verve comica.