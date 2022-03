I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di marzo che va dal 18 al 20.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono variegate e vanno dalla seconda e attesissima stagione di Bridgerton alla nuova serie Netflix tratta dal manga giapponese Thermae Romae fino a passare al nuovo film giapponese Il mio amore è un fiore di ciliegio.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo ultimo fine settimana di marzo.

Per gli amanti di Shonda Rhimes e delle serie in costume: Bridgerton 2

Il primo consiglio streaming per questo fine settimana non può che essere Bridgerton che è appena debuttato su Netflix con la sua seconda e attesissima stagione. 8 episodi da guardare uno dietro l'altro per una serie che ha saputo fin da subito fare breccia nel cuore del pubblico. La famiglia Bridgerton torna protagonista di una storia romantica e d'altri tempi incentrata sul personaggio di Anthony, il primogenito della famiglia alle prese con la ricerca della moglie perfetta. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Per gli appassionati degli anime giapponesi: Thermae Romae Novae

Passiamo al secondo consiglio seriale di questo ultimo weekend di marzo. Si tratta della nuova serie Netflix tratta dal manga giapponese bestseller Thermae Romae. Il capolavoro di Mari Yamazaki, premiato con il Cartoon Grand Prize 2010 e lo Short Story Award alla quattordicesima edizione dell'Osamu Tezuka Cultural Prize, ha preso vita in un anime che ha fatto il suo debutto su Netflix proprio oggi.

In questa serie, che propone nuove storie non contenute nel manga originale, si potrà scoprire scoprire perché Lucio voleva diventare un progettista di bagni termali e viaggiare nel tempo non solo fino al Giappone odierno ma anche nel periodo Edo.

Per i romanticoni: Il mio amore è un fiore di ciliegio

Ultimo consiglio di questo fine settimana è un film per gli eterni romantici: Il mio amore è un fiore di ciliegio con Kento Nakajima e Honoka Matsumoto e diretto da Yohihiro Fukagawa. Si tratta di una commedia romantica giapponese che racconta una storia d'amore tratta dall'omonimo bestseller di Keiichi Uyama pubblicato da Shueisha. Il lungometraggio è prodotto da Kei Haruna, noto per film romantici di successo tra cui "Crying Out Love in the Center of the World", "Be With You", "My Tomorrow", "Your Yesterday" e "Let Me Eat Your Pancreas". La storia è quella di un aspirante fotografo, Haruto, che si innamora perdutamente della sua parrucchiera Misaki. Quando finalmente trova il coraggio di chiederle di uscire con lui, sembra che le cose vadano per il meglio ma poi Misaki contrae una rara malattia che la fa invecchiare rapidamente.