I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di agosto.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie animata Lost Ollie al nuovo k drama Partner Track fino a passare a una serie documentario su uno dei fatti più scandalosi della storia messicana, il caso Cassez-Vallarta.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 26 al 28 agosto 2022.

Se avete voglia di dramma: Lost Ollie

Ispirata al romanzo Ollie e i giocattoli dimenticati del rinomato autore e illustratore William Joyce, Lost Ollie narra l'epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell'infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell'infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

Se amate i k drama: Partner Track

Ingrid Yun, un'americana di origini coreane e prima avvocata in famiglia, affronta le difficoltà che derivano dall'essere una delle migliori nel prestigioso (ma tradizionalista) studio legale Parsons Valentine. Con il sostegno degli amici, Ingrid fa il possibile per superare le sfide lavorative e diventare partner. Ma la sua passione e la sua ambizione lasceranno spazio all'amore?

Se siete appassionati di storie vere: Il caso Cassez-Vallarta: un romanzo messicano

Il caso Cassez-Vallarta: un romanzo messicano esamina il caso di Florence Cassez e Israel Vallarta, presunti rapitori e protagonisti di una delle vicende più scandalose e degne di nota della storia del Messico. Attraverso interviste e analisi di documenti pubblici, il documentario descrive nei dettagli le irregolarità del caso e fa luce sulle persone al centro di quello che è diventato uno scandalo diplomatico tra Messico e Francia.