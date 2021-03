Le 3 serie Netflix da guardare nel weekend (26-28 marzo)

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quanti di noi hanno pronunciato questa frase con lo sguardo perso davanti agli innumerevoli titoli che il catalogo della nostra piattaforma di streaming ci propone ogni giorno. Se siete, un po' come tutti, i soliti indecisi che non sanno mai da dove iniziare per scegliere la nuova serie tv da guardare in relax, sul divano, nei giorni del fine settimana, niente paura, vi diamo una mano noi. Oggi vi proponiamo 3 serie Netflix, tra le più "hot" del momento, uscite da pochissimo sulla piattaforma e già chiacchieratissime. Che siate amanti dell'horror, dello sport o delle avvincenti serie spagnole oggi vi accontentiamo tutti. Ecco allora le 3 serie Netflix da non perdere in questo ultimo weekend di marzo per essere sempre sul pezzo e godersi una rilassante e appassionante serata binge-watching davanti alla tv.

Per gli amanti delle 4 ruote: Formula 1: Drive to Survive 3

La prima serie che vi segnaliamo è Formula 1: Drive to Survive 3, un insieme di dieci episodi avvincentissimi dedicati allo sport più veloce del mondo, la formula 1. Entrata lo scorso 19 marzo nel catalogo Netflix, la terza parte di questa docu-serie racconta la scorsa stagione della formula 1 in un anno, forse, tra i più difficili di sempre a causa dell'esplosione della pandemia. Tra dietro le quinte inediti, rivalità, sgommate, gare ed emozioni post corsa, i protagonisti del mondo della formula 1 si racconteranno e vi faranno entrare nel loro mondo. Tra i produttori esecutivi c'è anche il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films. Da non perdere!

Per gli amanti delle serie spagnole "a La Casa di Carta": Sky Rojo

Arrivamo al secondo titolo proposto e qui, ci rivolgiamo agli appassionati di serie spagnole. Se avete amato, infatti, serie come Elite, Vis a Vis e soprattutto, La Casa di Carta ecco che Sky Rojo è la scelta giusta per voi. Appassionante, avvincente e, un racconto di strada, Sky Rojo è la fuga di tre donne (che lavorano come prostitute) verso la libertà dai loro aguzzini. Si tratta di tre ragazze con carattere e con uno spirito di sopravvivenza e forza invidiabili che vi faranno ridere, arrabbiare, coinvolgere e tenere con il fiato sospeso. Tra inseguimenti, sparatorie, nascondigli e tanti colpi di scena, questa serie, vi terrà incollati allo schermo come solo i prodotti di Àlex Pina sanno fare. E se capite lo spagnolo ancora meglio, guardatela in lingua originale. Per entrare nel mood, ecco il trailer e buona visione.

Per gli amanti del brivido: Gli irregolari di Baker Street

Freschissima di pubblicazione, Gli irregolari di Baker Street è la nuova serie Netflix, di genere horror, che dà vita ai personaggi dei romanzi di Arthur Conan Doyle. Uscita proprio oggi sulla piattaforma di streaming, questa serie è la scelta ideale per chi ama i toni dark e del soprannaturale. Ambientata nella Londra del XIX secolo, questa serie racconta la storia di un gruppo di giovani emarginati, noti come "gli Irregolari", che cerca di risolvere crimini soprannaturali per conto del dorrot Watson e del suo partner Sherlock Holmes. Siete curiosi? Non vi resta che guardarla! Intanto, ecco il teaser.