I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo nuovo weekend di novembre.

Tra la nuova serie drammatica sulla vita del comico americano The Kid, True Story, un'emozionate nuova serie animata tratta da un graphic novel di Millar e la nuova serie fantasy della piattaforma di streaming, Elves, ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend profondo all'insegna della riflessione, un fine settimana leggero in compagnia di un gruppo di criminali animati o delle serate in pieno stile fantasy.

Per chi vuole un po' di drama: True Story

Il primo consiglio Netflix di questo ultimo weekend di novembre è per tutti quelli che amano indagare sulla personalità di personaggi noti del mondo dello spettacolo. True Story, infatti, è la nuova serie drammatica di Netflix che svela il lato più serio e profondo della personalità di The Kid, uno dei comici più famosi negli Stati Uniti. La serie, in sette episodi, sarà un excursus sui momenti più difficili della storia di questo personaggio che ha fatto della risata e della comicità la sua ragione di vita, Netflix vuole mostrare al pubblico in una nuova prospettiva. Durante una tappa del suo tour a Filadelfia, città dove è nato, uno dei comici più famosi al mondo deve decidere fino a che punto vuole arrivare per proteggere ciò che ha...cosa accadrà? A voi scoprirlo!

Per chi ha voglia di serie animate: Super Ladri

Passiamo al secondo consiglio di questa settimana: Super Ladri, la nuova serie animata Netflix in 13 episodi da 30 minuti l'uno, che prende ispirazione dall'omonimo graphic novel di Mark Millar e Leinil Yu. La storia è quella di un gruppo di ladri, dei piccoli criminali con superpoteri reclutati dal famigerato Johnny Fulmine che decidono di unirsi per tentare un ultimo colpo ai danni di un potente boss senza scrupoli. Cosa potrà andare storto? Staremo a vedere!

Per un weekend all'insegna del fantasy (con un pizzico di horror): Elves

L'ultimo consigli di questo weekend di fine novembre è rivolto a tutti gli amanti del fantasy con la nuova serie Netflix, Elves. Ideata e sceneggiata da Stefan Jaworski e diretta da Roni Ezra e prodotta da Elise H. Lund per Miso Film, questa serie di sei episodi, a metà tra l'horror e il fantasy, è tratta da un soggetto originale di Jannik Tai Mosholt e Christian Potalivo. Sperando di potersi riavvicinare durante le feste natalizie, una famiglia di quattro persone si reca su un'isola remota dell'arcipelago danese, ma la trova controllata da una comunità profondamente religiosa, i cui membri vivono in un delicato equilibrio insieme a feroci creature della foresta che si rivelano essere… elfi, gli esseri reali e mostruosi che hanno ispirato il folclore e i miti conosciuti da tutti. Quando la figlia dei nuovi arrivati trova un piccolo elfo e lo porta a casa, spezza inavvertitamente l'equilibrio e catapulta ogni abitante dell'isola in una lotta di vita e di morte per la fede, la famiglia e la pura sopravvivenza.