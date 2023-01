I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di gennaio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix spaziano dal film di fantascienza sudcoreano, vera sorpresa Netflxi di questo gennaio, Jung_E alla nuova serie fantasy Lockwood & Co fino a passare alla nuova serie thriller Sahahmaran.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di gennaio 2023.

Perché è bello e basta: Jung_E

Il primo titolo da non perdere assolutamente su Netflix è il nuovo film di fantascienza Jung_E. Perché vederlo? Perché è molto più di un semplice film di combattimenti tra uomini e robot, è un viaggio alla scoperta di se stessi e della natura delle proprie emozioni, un percorso introspettivo che ci porta alla realizzazione che i sentimenti e i legami tra esseri umani non sono una debolezza ma un valore aggiunto. In questo avvincente thriller di fantascienza, gli umani sono fuggiti dalla Terra devastata da drastici cambiamenti climatici. Per porre fine alla guerra scoppiata nei rifugi, il cervello della leggendaria mercenaria Yun Jung-yi è clonato dagli scienziati che tentano di sviluppare un robot da combattimento controllato dall'intelligenza artificiale. Uno spunto riflessivo che affronta diversi temi e che ci fa rendere conto dei limiti di un mondo dominato dalle macchine.

Per chi ama il fantasy e le storie di fantasmi: Lockwood & Co.

Passiamo poi al nuovo titolo fantasy di Netflix, Lockwood & Co. Si tratta di una serie teen che ci trasporta in un mondo infestato da fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia.

Per chi ha voglia di un fantasy romantico: Sahahmaran

E, infine, già secondo nella top 10 dei titoli più visti, c'è Sahahmaran. Diretta ad Adana per una docenza, Sahsu è decisa ad affrontare il nonno, che ha abbandonato la madre molti anni prima. Durante il viaggio, si ritrova in una comunità misteriosa e atipica chiamata Mar, discendente di Shahmaran, in cui crede e che considera uno dei più forti simboli di amore e saggezza. I Mar sono in attesa che si compia la profezia storica dell'arrivo di Sahsu. Tutto cambia radicalmente quando la via della protagonista incrocia quella di Maran.