I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di maggio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova e attesissima stagione di Stranger Things alla serie antologica Love, Death & Robots fino a passare alla serie spagnola appena confermata per una seconda stagione da Netflix e che non si può non avere ancora visto, Benvenuti a Eden.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 27 al 29 maggio.

Stranger Things 4

Questo weekend è tutto da dedicare alla quarta stagione di Stranger Things. Debuttata questa mattina con i suoi primi sette episodi, la parte quattro della saga sci-fi dei fratelli Duffer non può che essere al primo posto tra i consigli di questo fine settimana di fine maggio. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra. Una prima parte di stagione da gustarsi episodio dopo episodio e il binge-watching è d'obbligo.

Love, Death & Robots

Se vi resta ancora un po' di tempo dopo Stranger Things 4 o se siete tra i pochi che non seguono la serie allora potreste dedicare questo fine settimana alla visione di una serie antologica che è da poco uscita con il suo terzo capitolo e che meriterebbe di essere rivista per alcuni episodi in grado davvero di colpire nel profondo, Love, Death and Robots. Dopotutto si tratta di una serie antologica quindi non c'è neanche bisogno di andare in ordine con la visione degli episodi e se volete qualche consiglio specifico, ecco una lista dei migliori episodi di tutte le stagioni di Love, Death & Robots da rivedere al più presto.

Benvenuti a Eden

E infine, se non l'avete ancora vista, correte a recuperare Benvenuti a Eden questo weekend, anche perché Netflix ha appena confermato la sua seconda stagione che continuerà il racconto di una serie spagnola davvero coinvolgente. La storia è quella di un gruppo di ragazzi portati su un'isola con la scusa di una festa esclusiva e intrappolati lì da una "setta" che vuole creare una nuova umanità basata su un proprio concetto di felicità.