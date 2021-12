I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo primo weekend di dicembre.

Tra il nuovo western con Benedict Cumberbatch che debutta su Netflix dopo essere stato presentato alla 78° Mostra del Cinema di Venezia, il film d'animazione giapponese tratto dal manga di Jirô Taniguchi e il documentario sulla vita dei senza tetto in America, ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend in compagnia di cowboy americani e degli antichi taboo sull'omosessualità, un fine settimana emozionante sul fascino e il rischio dell'alpinismo o una serata di pura realtà con un documentario su come vedono e vivono la vita i senzatetto americani.

Per tuffarsi in un western tra il macabro e il poetico: The Power of the Dog

Partiamo con il botto: il primo consiglio di questo weekend è il nuovo film con Benedict Cumberbatch e Kristen Bell presentato in antemprima alla 78° Mostra del Cinema di Venezia. Un vero e proprio western con cowboy, abuso di potere, legami tra fratelli, il solito taboo dell'omosessualità, vendette, violenza sulle donne e discriminazioni. Con una vena poetica, un pizzico di macabro e anche un po' di romanticismo questo film ripropone il western sul grande schermo arricchendolo di nuovi punti di vista e tematiche. Intrigante per la storia e indubbiamente per la bravura del suo attore protagonista. The Power of the Dog è un titolo da non perdere, anche solo per farsi una propria opinione, bella o brutta che sia.

Qui il trailer di The Power of the Dog

Per emozionarsi e innamorarsi dell'alpinismo: La vetta degli Dei

Il secondo consiglio per questo weekend è un film d'animazione giapponese tratto dalla serie di manga firmata dal celebre fumettista Jirô Taniguchi e dallo scrittore Baku Yumemakura. La storia è quella di un giovane fotoreporter giapponese Fukamachi che, dopo aver trovato una macchina fotografica che potrebbe cambiare per sempre la storia dell'alpinismo, finisce sulle tracce del misterioso Habu, un alpinista emarginato e per anni dato per disperso. Fukamachi entra così in un mondo di scalatori ossessionati alla costante ricerca di imprese impossibili ed è questo ambiente che lo porta pian piano verso la vetta degli dei. Una storia emozionante, poetica (come solo i giapponesi sanno raccontare) e con una grande forza visiva. Da non perdere.

Qui il trailer de La vetta degli Dei

Per riflettere sulla realtà di chi vive senza una casa: Lead me Home

L'ultimo consiglio di questo weekend ci riporta con i piedi per terra. Si tratta di un interessante documentario che sceglie un punto di vista insolito per il suo racconto: quello dei senzatetto. Lead me Home è il nuovo titolo di Jon Shenk e Pedro Kos che racconta la difficile esperienza di chi è costretto a vivere per strada. Immersivo e personale, il film esamina il problema attraverso le storie vere di chi è senza casa e vuole essere un primo strumento per contrastare preconcetti e politiche obsolete, restituendo un'immagine rara e profonda di questo fenomeno vasto e sfaccettato che attraversa l'America di oggi.

Qui il trailer di Lead me Home