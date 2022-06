I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo primo weekend di giugno.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie turca sullo scontro tra generazione x e z, Ambizione alla nuova serie estiva Surviving Summer fino a passare alla seconda stagione Floor is Lava, il divertente reality che vede tre concorrenti sfidarsi in un divertente percorso a ostacoli.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 3 al 5 giugno.

Per chi ha voglia di riflettere: Ambizione

Dalla famosa sceneggiatrice Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101, arriva una nuova storia sullo scontro tra la Generazione X, che ancora occupa posizioni di rilievo nel mondo aziendale, e l’emergente Generazione Z. La serie composta da 8 episodi sarà prodotta da Ay Yap?m. La Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d'insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s'innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.

Per chi ha voglia di summer vibes: Surviving Summer

Altra serie da vedere in questo primo weekend di giugno è Surviving Summer, una nuova serie australiana che trasporta nel vivo dell'estate tra onde da surfare, nuove amicizie e primi amori. Questo nuovo titolo drammatico di Netflix racconta la storia di un'adolescente americana ribelle, Summer, che trova famiglia, amicizie e onde perfette quando arriva in una cittadina australiana nota tra i surfisti.

Per chi ha voglia di divertirsi senza troppi pensieri: Floor is Lava 2

Ultimo consiglio di questo weekend per chi ha voglia di rilassarsi senza troppi pensieri è Floor is Lava, la divertente e originale serie-reality che torna con ostacoli ancora più grandi, montepremi più alti e lava ancora più bollente. La novità di questa stagione è un enorme vulcano molto scivoloso che porta la competizione a un nuovo livello. Attenzione!