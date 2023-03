Netflix, i titoli da guardare (e quelli da evitare) questo weekend

Incastrati 2, Sex/Life 2, Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 3 al 5 marzo 2023. Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova stagione della serie Netflix di Ficarra e Picone, Incastrati 2 al capitolo due di Sex/Life, la serie sull'amore e sul piacere femminile che aveva spopolato lo scorso anno fino a passare al nuovo documentario sul mostro delle Ardenne. Ma c'è anche qualche titolo che andrebbe evitato.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di marzo 2023 e anche quelle da evitare.

Per un po' di leggerezza: Incastrati 2

Da guardare! Ficarra e Picone tornano a scrivere, dirigere e recitare nella serie Netflix che ha consacrato il loro debutto nel mondo delle serie tv. Incastrati 2, il secondo capitolo della storia di Salvo e Valentino, due tecnici siciliani di apparecchi elettronici che si ritrovano "incastrati" in un giro di boss mafiosi e omicidi, non delude le aspettative dopo il successo della prima stagione e regala tantissimi spunti riflessivi oltre che molte risate. I due comici fanno un bellissimo lavoro nell'ironizzare su diverse tematiche come la mafia, il giornalismo, la sanità italiana che non funziona, i cosiddetti "mammoni" e regalano al pubblico un bel po' di introspezione oltre che divertimento. Da non perdere.

Per riflettere sull'amore (e guardare un po' di scene hot): Sex/Life 2

Da guardare! Se avete amato la prima stagione di Sex/Life o avete voglia di qualcosa di un po' più piccante allora il capitolo due di questa serie Netflix è ciò che fa per voi. Il consiglio è di fare una maratona tra prima e seconda stagione che regalano un'esperienza immersiva in cosa significa portare avanti un matrimonio, avere a che fare con pensieri che non si dovrebbero avere, mettere in dubbio le proprie scelte e rivoluzionare la propria vita solo perché ci si sente di non avere "abbastanza". Una bellissima riflessione sull'amore in tutte le sue forme che farebbe ideale sia per chi è single che per chi è in coppia. Consigliatissimo.

Per scoprire la storia del peggiore serial killer francese: Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier

Da guardare! Passiamo a un altro titolo perfetto per questo weekend, soprattutto se siete appassionati di documentari su serial killer, Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier. Si tratta di una serie in cinque episodi che racconta la storia di Michel Fourniret, l'uomo che ha confermato di essere il più famigerato killer francese operando dal 1987 al 2003. Ma sua moglie era un enigma: è stata una pedina o una complice?

Perché lo stanno guardando tutti: Un fantasma in casa

Da evitare! Un fantasma in casa è il nuovo horror/comedy di Netflix che vede nel cast la pluripremiata Jennifer Coolidge ma non fatevi ingannare dalla sua presenza o dal fatto che questo film sia primo nella top 10 di Netflix perché guardandolo ne resterete totalmente delusi. La trama è piena di lacune, il genere di appartenenza del film è variegato e mai coerente, i personaggi poco approfonditi e la durata di oltre due ore non aiuta di certo la sua visione. Bocciato.