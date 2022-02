I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo weekend che va dal 4 al 6 febbraio 2022.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate, si passa dalla nuova serie anticonvenzionale a metà tra stand-up comedy e crime dove i vip diventano detective per un giorno, Murderville a un film documentario, Il truffatore di Tinder, che racconta la storia di una truffa sulla nota piattaforma di incontri e poi, per chi non dovesse averlo ancora visto, c'è La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra la serie thriller, piena di colpi di scena, uscita su Netflix la scorsa settimana con protagonista una bravissima Kristen Bell.

Ma scopriamo qualcosa di più su queste nuove storie Netflix da gustarsi, episodio per episodio, in questo weekend.

Murderville (serie TV)

Iniziamo con la grande novità Netflix: Murderville, una nuova miniserie in sei episodi che in modo del tutto anticonvenzionale mette insieme diversi generi dal crime alla stand-up comedy. Protagonista della storia è un detective della omicidi, Terry Seattle, interpretato da uno straordinario Will Arnett che ogni giorno deve risolvere un caso di omicidio insieme a uno "stagista" che, in questo caso sarà una star del mondo del piccolo e grande schermo. Da Sharon Stone a Conan O'Brien saranno tante le celebrity che si caleranno nei panni di detective, il tutto senza uno script quindi improvvisando, per scoprire a fine episodio, scegliendo tra tre sospetti, chi è davvero l'assassino. Insieme a Terry Seattle dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini ma sarà solo l'ospite speciale a decidere chi è il killer.

Il truffatore di Tinder (film)

Passiamo ora a un film, Il truffatore di Tinder, un documentario Netflix che racconta la storia di un fantasioso impostore che si finge un playboy milionario su Tinder e delle donne che decidono di smascherarlo. Tra uno swipe e l'altro, trovare l'amore online non è facile. Per questo Cecilie non crede ai propri occhi quando fa match con un playboy ricco e belloccio, scoprendo che è l'uomo dei suoi sogni. Ma la realtà si rivela ben diversa: quando la donna si rende conto che il sedicente uomo d'affari internazionale non è chi dice di essere, lui le ha già preso tutto e la favola lascia il posto a un thriller con vendetta. Cecilie scopre chi sono le altre persone finite nel mirino, le donne uniscono le forze e smettono di essere vittime, dando a "Il truffatore di Tinder" pane per i suoi denti.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (serie TV)

Infine, l'ultimo consiglio per questo weekend è una serie, uscita la scorsa settimana su Netflix che vede il ritorno sul piccolo schermo di Kristen Bell: La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Si tratta di una serie, in sei episodi, che fa dei colpi di scena la sua principale caratteristica insieme al fatto di ironizzare, per certi versi, sul genere di racconto del thriller. La storia è quella di Anna (Kristen Bell), una donna che ha perso la figlia a causa di un assassino e che vive le sue giornate nella piena apatia tra bicchieri di vino e allucinazioni, seduta su una poltrona davanti a una finestra dove osserva la vita degli altri.

A un certo punto, però, questa monotonia si rompe quando un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce nella casa di fronte alla sua con l'adorabile figlia (Samsara Yett) e Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio... o forse è tutto nella sua testa. Dagli ideatori Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è una versione intrisa di umorismo cupo, ad alto tasso alcolico e satirica del classico thriller psicologico che ti tiene in sospeso fino all'ultimo.