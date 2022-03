I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo primo weekend di marzo che va dal 4 al 6.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono variegate e vanno dal nuovo film italiano su una famiglia arcobaleno: Il filo invisibile al crime The weekend away fino a passare alla nuova serie Netfflix, di genere thriller, Frammenti di lei.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo weekend di marzo.

Per riflettere sulla famiglia e sui rapporti umani: Il filo invisibile

Iniziamo con il primo consiglio di questo weekend: Il filo invisibile. Si tratta del nuovo film italiano di Netflix che racconta la storia dolceamara di Leone, un adolescente di sedici anni con due padri che deve affrontare i pregiudizi di cui è vittima la sua famiglia e fare i conti con la separazione dei genitori. Questa pellicola, diretta e scritta da Marco Simon Puccioni vede nel cast Filippo Timi nei panni di Paolo, Francesco Sciana in quelli di Simone e Francesco Gheghi come Leone. Tra gli altri interpreti ci sono anche: Valentina Cervi, Giulia Maenza, Oscar Matteo Giuggioli, Emanuele Maria Di Stefano, Mauro Conte, Alessia Giuliani, Gianluca De Marchi, Gerard Tyler e Jodhi May.

Per una serata "crime": The weekend away

Un altro film da non perdere in questo primo fine settimana di marzo è The weekend away, altra novità di Netflix e film thriller sulla storia di un weekend in Croazia che finisce male quando una donna (Leighton Meester) è accusata di aver ucciso la sua migliore amica (Christina Wolfe). Nel tentativo di scoprire la verità, porterà alla luce un segreto doloroso.

Per gli amanti del thriller: Frammenti di lei

Concludiamo, infine, con una nuova serie che tutti gli amanti dei thriller non possono perdere: Frammenti di lei. La storia è questa: in una tranquilla cittadina della Georgia, un atto di violenza gratuita provoca un'inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura. Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.