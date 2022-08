I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di agosto.

Questo fine settimana, a differenza del solito, le nostre proposte Netflix sono indirizzate verso un unico titolo, The Sandman. Perché? Perché si tratta di una delle serie più belle di Netflix di questo 2022, un vero e proprio capolavoro che merita tutta l'attenzione del pubblico e saprà soddisfare i gusti di tutti perché è una serie che spazia tra i generi passando dal dark fantasy al racconto moderno, dal racconto psicologico a quello epico-mitologico. The Sandman, la serie tratta dal fumetto iconico di Neil Gaiman, debutta proprio oggi 5 agosto sul catalogo della piattaforma di streaming ed è pronta a far entrare tutti nel mondo dei sogni.

Entriamo, allora, più nel dettaglio di questo titolo per scoprire perché è l'unica serie che dovreste vedere su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 5 al 7 agosto 2022.

The Sandman, perché è un capolavoro

L'unica serie che dovreste vedere su Netflix questo weekend è The Sandman, il nuovo capolavoro di Netflix che è pronto a trascinare nellincantato mondo dei sogni. Una serie che spazia tra diversi generi e che, in dieci episodi uno più bello dell'altro, è un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda.

La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza. C'è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un posto chiamato il Dreaming, dove The Sandman, il re dei sogni (Tom Sturridge), dà forma a tutto il nostro più profondo paure e fantasie. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua l'assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e quello della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, entrambe cosmiche e umane, lungo la strada.