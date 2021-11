I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo primo weekend di novembre.

Tra il nuovo fillm sul delitto di Yara Gambirasio, la nuova serie crime sull'assassinio del primo ministro svedese e la terza stagione di Narcos: Messico ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna del dramma, un intrigante fine settimana alla ricerca dell'assassino del primo ministro svedese o una serata tra droga, arresti e narcotraffico.

Per chi ha voglia di emozionarsi: Yara

Il primo consiglio di questo weekend è Yara il nuovo film Netflix su uno dei fatti di cronaca più tristi degli ultimi anni: l'omicidio di Yara Gambirasio. La piattaforma di streaming sceglie, infatti, di dedicare alla 13enne scomparsa il 26 novembre 2010 e poi trovata morta tre mesi dopo, un film emozionante che ripercorre le tappe del suo assassinio mostrando un'inedita ed emozionante prospettiva sulla vicenda. Uno dei titoli più attesi dell'ultimo periodo, Yara ha fatto il suo debutto sul catalogo di Netflix oggi 5 novembre e tra drammi, emozioni, sport, sogni e la dura realtà cercherà di rendere omaggio e ricordare quella ragazzina della provincia di Bergamo dal viso angelico vittima di un destino crudele.

Per chi ama i complotti politici: The Unlikely Murderer

Il secondo consiglio di questo weekend è The Unlikely Murderer, una nuova miniserie svedese di Netflix che, in cinque episodi vuole raccontare l'assassinio del primo ministro svedese Olof Palme. Tratta dal libro di successo di Thomas Pettersson del 2018, questa serie è una libera interpretazione della ricerca del killer del primo ministro, individuato nel grafico Stig Engström e di come quest'uomo sia riuscito a eludere la giustizia con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell'ordine. Cosa sappiamo di Stig Engström? Com'è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L'omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall'inizio e quasi nessuno ha creduto all'alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma.

Per chi vuole vivere un fine settimana avvincente: Narcos: Messico 3

L'ultimo consiglio di questo weekend è la terza stagione di Narcos: Messico, la serie ambientata durante la globalizzazione del narcotraffico negli anni '90 che racconta la guerra che si scatena dopo l'arresto di Felix. Mentre i cartelli diventati indipendenti cercano di sopravvivere allo scossone politico e alla violenza dilagante, emerge una nuova generazione di boss messicani. In questa guerra la prima vittima è la verità, mentre tutti gli arresti e gli omicidi hanno l'unico effetto di allontanare sempre di più la vittoria.