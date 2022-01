I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend di Capodanno su Netflix?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se il fine settimana coincide con il Capodanno. Ecco allora qualche consiglio sui migliori titoli da godersi su Netflix in questo weekend di fine 2021/inizio 2022.

Tra Incastrati, la nuova serie di Ficarra e Picone che è in grado colorare di leggerezza e ironia una storia crime, il nuovo film Netlfix che vuole riscrivere il concetto di "anima gemella", 4 metà e la nuova pellicola horror El páramo, ce n'è per tutti i gusti.

Non resta che scegliere se si ha voglia di un fine settimana leggero e divertente, un weekend romantico o delle serate all'insegna del terrore.

Per un weekend leggero, divertente e spensierato: Incastrati

Iniziamo con il primo consiglio di questo weekend di inizio anno: Incastrati! Se non l'avete ancora vista correte a recuperarla perché questa serie scritta e interpretata dal duo di comici siciliani Ficarra e Picone vi farà vivere un weekend all'insegna della leggerezza e dell'ironia mai eccessiva o di cattivo gusto. Incastrati, infatti, sorprende per la sua ironia, leggerezza e allo stesso tempo profondità regalando agli spettatori un divertente momento di svago ma anche di riflessione sulla vita. Colorata, accattivante e con un ironia tutta siciliana, Incastrati racconta la storia, attraverso il genere della classica commedia all'italiana, di un omicidio e due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Questo mix di ingredienti, tra comicità e genere crime rende la serie di Ficarra e Picone un prodotto vincente e da non perdere. E poi sono solo sei episodi da mezz'ora l'uno quindi il binge-watching è d'obbligo.

Per un fine settimana di riflessioni d'amore: 4 metà

Passiamo al secondo consiglio di questo weekend che si rivolge ai più romantici ma anche a quelli che amano sviscerare il concetto d'amore e soprattutto di "anima gemella". E1 4 metà, un film che vuole far riflettere sulla teoria secondo cui esista un’unica anima gemella per ogni persona, facendola mettere alla prova da parte dei suoi protagonisti Luca e Sara. E poi, quest’anima gemella, com’è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario. “Quattro metà” è una commedia romantica che racconta le storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative. Chi si innamorerà di chi? E cosa impareranno i personaggi sull'amore?

Per delle serate da brivido: El páramo - Terrore invisibile

Concludiamo con un po' di brivido. Per gli amanti dell'horror, Netflix ha lanciato un nuovo titolo, El Páramo - Terrore invisibile, un film spagnolo che racconta la storia di una creatura terrificante che sconvolge all'improvviso la vita tranquilla di una famiglia isolata dalla società, mettendo a dura prova il legame che la unisce.