Le serie TV da guardare questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di luglio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie spagnola Quella notte infinita, una vera e propria meraviglia da non perdere alla nuova serie tedesca King of Stonks, una sorpresa di questo nuovo mese seriale. E poi c'è il nuovo cartone animato Il mostro dei mari, un'avventua marina tra cacciatori di mostri e strane creature marine.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dall'8 al 10 luglio 2022.

Perchè è stupenda: Quella notte infinita

Quella notte infinita è la nuova meraviglia di Netflix che tutti dovrebbero vederre. Appena uscita con sei episodi inediti, questa serie spagnola con la regia di Oscar Pedraza trasporta all'interno di un carcere psichiatrico nella notte del 24 dicembre che doveva essere la viglia di Natale ma si trasformerà in una lunghissima lotta tra carcerati, guardie e polizia, tutti manovrati da un'unica persona, un serial killer, Simòn Lago. Questa serie offre un'infinità di spunti riflessivi e mostra quanto sia labile il confine tra giusto e sbagliato, vittima e colpevole e come si possa passare dal lato dai buoni a quello dei cattivi con qualche piccolo trigger mentale. Una serie di livello superiore, con una trama avvicente e di cui non si riesce più a fare a meno.

Perché fa ridere e riflettere insieme: King of Stonks

Se avete voglia di ridere ma anche di riflettere sulla società contemporanea allora King of Stonks è la serie per voi. Si tratta di un titolo tedesco che racconta la vita aziendale e il capitalismo in chiave ironica con dei personaggi macchietta che mostrano cosa c'è dietro una società di successo. Tra mafia, riciclaggio di soldi, tradimenti, qualche colpo basso e l'amara realizzazione che ciò che conta, alla fine, è l'opinione pubblica di un'azienda e di una persona, questa serie è riflessione ma anche (e soprattutto) intrattenimento.

Perché è leggero (anche se non bellissimo): Il mostro dei mari

E poi se vi va di farvi una vostra opinione su questo cartone o mostrarlo ai vostri bambini c'è II mostro dei mari. È una novità di Netflix, un'avventura marina tra cacciatori di mostri, creature oceaniche e re e regine. Una storia che non brilla di originalità e lascia perplessi anche nel doppiaggio con Diego Abatantuono che non convince nella sua interpretazione di uno dei protagonisti, il capitano Crow, ma che se si ha del tempo libero e si vuole restare "leggeri" va benissimo.