I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

Pinocchio,

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di dicembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal nuovo film su Pinocchio targato Guillermo del Toro all'attesissima docu-serie su Harry e Meghan fino a passare alla prima serie natalizia italiana di Netflix, Odio il Natale.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 9 all'11 dicembre 2022.

Pinocchio, se siete curiosi di vedere la nuova verisone di Guillermo del Toro

Primo consiglio del weekend? Non poteva che essere il nuovo Pinocchio di Guillermo del Toro. Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l'iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell'amore.

Harry e Meghan, se amate i pettegolezzi

E poi, come perdersi lo speciale Netflix su Harry e Meghan. In una docuserie approfondita e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d'amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell'innamoramento e le difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali. La serie si spinge ben oltre l'aspetto romantico, rappresentando un quadro del mondo in cui viviamo e delle relazioni interpersonali tramite testimonianze di amici e familiari che rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, oltre a commenti di storici che analizzano lo stato del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa. Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar® e premiata agli Emmy®, Harry & Meghan offre uno sguardo inedito a una delle coppie più chiacchierate della storia.

Odio il Natale, se vi piacciono le serie romantiche natalizie

Infine, se avete voglia di leggerezza e di un po' di prevedibilità c'è Odio il Natale, la prima serie natalizia italiana di Netflix. Tutti amano il Natale. Tutti… tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino