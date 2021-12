I titoli da non perdere su Netflix questo weekend di Capodanno

"Cosa guardiamo questo weekend di Capodanno su Netflix?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se il fine settimana coincide con il Capodanno. Ecco allora qualche consiglio sui migliori titoli da godersi su Netflix in questo weekend di fine 2021/inizio 2022.

Tra Incastrati, la nuova serie di Ficarra e Picone che è in grado colorare di leggerezza e ironia una storia crime, la quarta e attesissima stagione di Cobra Kai e il nuovo thriller Netflix pieno di suspense, Stay Close ce n'è per tutti i gusti.

Non resta che scegliere se si ha voglia di un fine settimana leggero e divertente, un weekend d'azione oppure delle serate al cardiopalma.

Per un weekend di Capodanno in piena leggerezza e divertimento: Incastrati

Il primo consiglio per questo weekend di fine anno è la nuova serie italiana Netflix Incastrati, la serie scritta, diretta e interpretata dal duo di comici Salvo Ficarra e Valentino Picone che per la prima volta si dedicano a un prodotto seriale. Incastrati è il perfetto titolo per lasciare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo con il sorriso, questo titolo Netflix, infatti, soprende per la sua ironia, leggerenzza e allo stesso tempo profondità regalando agli spettatori un divertente momento di svago ma anche di riflessione sulla vita. Colorata, accattivante e con un ironia siciliana unica, Incastrati racconta la storia, attraverso il genere della classica commedia all'italiana, di un omicidio e due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Questo mix di ingredienti, tra comicità e genere crime rende la serie di Ficarra e Picone un prodotto vincente e da non perdere. E poi sono solo sei episodi da mezz'ora l'uno quindi il binge-watching è d'obbligo.

Per un fine settimana tra sfide e combattimenti: Cobra Kai 4

Il secondo consiglio per questo weekend a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno è la quarta stagione di Cobra Kai che torna con nuovi episodi e una sfida all'ultimo colpo da affrontare. Nella quarta stagione, infatti, i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Quando Samantha e Miguel cercano di difendere l'alleanza tra i dojo mentre Robby punta tutto su Cobra Kai, il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l'area?

Per delle serate di fine anno all'insegna di suspense e mistero: Stay Close

Il terzo e ultimo consiglio per questo weekend di Capodanno 2022 è un'altro nuovo titolo della piattaforma di streaming, Stay Close. Tra emozioni forti, suspense avvincente e delitti passati che riemergono dall'oblio, Stay Close mette in discussione quanto conosciamo davvero gli altri. Quattro persone nascondono oscuri segreti ai loro cari. Megan (Jumbo) è una madre in carriera con tre figli. Ray (Armitage) è un fotografo documentarista un tempo promettente. Broome (Nesbitt) è un detective che non riesce a dimenticare il caso irrisolto di una persona scomparsa e infine Lorraine (Parish) è una vecchia amica di Megan. Quando il passato torna a perseguitarli minacciando di rovinare le loro vite e quelle di chi li circonda, cosa decideranno di fare?