I film da non perdere su Netflix questo weekend di Natale

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se il fine settimana coincide con il Natale. Ecco allora qualche consiglio sui migliori titoli da godersi su Netflix in questo weekend di Natale 2021.

Tra il suggestivo film che racconta la storia di come Nikolas è diventato Babbo Natale, la commedia romantica natalizia per eccellenza e il grande classico per tutti gli amanti (e non) delle festività di Natale ce n'è per tutti i gusti.

Per vivere tutta la magia del Natale: Un bambino chiamato Natale

Iniziamo con il primo consiglio. Si tratta del film di Natale per eccellenza, una pellicola dall'incredibile atmosfera magica che è in grado di trasportare in un mondo incantato fatto di alberi di Natale, regali, renne e simpatici animaletti parlanti. La storia è quella di Nikolas, un bambino qualunque che, insieme a due eccezionali amichetti, una renna e un topolino, intraprende una straordinaria avventura per trovare suo padre partito alla ricerca del leggendario villaggio di Elfhelm. Nikolas affronterà il suo destino in questa storia magica, divertente e commovente storia che dimostra che nulla, nella vita, è impossibile.

Per un weekend di Natale romantico: L'amore non va in vacanza

Sono tantissime le commedie romantiche sul Natale che ci offre il catalogo Netflix dai grandi classici alle novità come Single per sempre o Love Hard ma tra tutte le proposte della piattaforma di streaming per gli amanti delle storie d'amore sotto il vischio la più bella di tutte resta sempre L'amore non va in vacanza. Questo film del 2006 con un cast stellare tra cui Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black è in grado di trasportarvi in un'incantevole atmosfera natalizia tra nuovi e vecchi amori, amicizie nate all'improvviso e una storia profonda e allo stesso tempo divertente. Protagoniste sono due donne, Amanda e Iris, non potrebbero essere più diverse l'una dall'altra, una americana e imprenditrice di un'azienda che realizza trailer di film che scopre il marito a letto con un'altra, l'altra inglese, dipendente e innamorata da sempre del capo che adesso, però, si sta per sposare con un'altra. Entrambe accomunate da una delusione d'amore a ridosso delle feste decidono di scambiarsi casa e aprirsi a nuove avventure. Cosa accadrà? A voi scoprirlo!

Per una serata di grandi classici del Natale: Il Grinch

E ora passiamo all'ultimo consiglio per questo weekend di Natale. Si tratta del classico dei classici di Natale, il film che ogni anno non si può non rivedere con tutta la famiglia, Il Grinch. Tratto da un racconto per bambini scritto in versi dal Dr. Seuss pubblicato nel 1957, questo film del 2000 di Ron Howard, con una grandissima interpretazione di Jim Carrey, racconta la storia di Cindy Lou, una bambina che abita nel paese di Chinonso e che, all'avvicinarsi del Natale, convince il sindaco a invitare il Grinch, uno scontroso essere fantastico che vive con gli oggetti della discarica.