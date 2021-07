I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo primo weekend di luglio 2021. Tra nuove uscite come la serie italiana con i The Jackal sugli anni '90, Generazione 56K, il nuovo titolo a metà tra The Crown ed Elite, Young Royals e una docu-serie che racconta i giorni precedenti a uno dei peggiori massacri dei narcos, ce n'è per tutti i gusti. Ora non vi resta che scegliere!

Generazione 56K: per una serata all'insegna del romanticismo

Il primo consiglio del weekend è la nuova serie italiana di Netflix, Generazione 56K, una commedia romantica dai toni pastello che racconta i dubbi esistenziali di una generazione di ragazzi che oggi definiremmo Millennials. Un tuffo negli anni '90 tra primi amori, amicizie e tutto il folklore del Sud Italia, tutto questo è Generazione 56K, una serie ideata da Francesco Ebbasta e prodotta da Cattleya in collaborazione con il gruppo di comici napoletani The Jackal. Per chi vuole trascorrere una serata all'insegna del romanticismo questa serie è l'ideale per un binge-watching del weekend, anche perché con soli 8 episodi della durata di 30 minuti, finirla tutta in una sola serata sarà un vero e proprio piacere.

Young Royals: per chi ama gli intrighi di corte e le crisi esistenziali

L'altro consiglio del weekend è il nuovo teeen drama svedese di Netflix: Young Royals. Una via di mezzo tra Elite e The Crown, con un pizzico di Bridgerton, Young Royals mette insieme le caratteristiche principali di questi tre colossi del mondo seriale per creare un nuovo prodotto che incrocia gli elementi del romanzo di formazione con gli intrighi di palazzo della casa reale di Svezia. Uscita il primo luglio sulla piattaforma di streaming con i primi episodi della stagione esordiente, questa serie, ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter, racconta la storia del principe Wilhelm, il futuro erede della corona svedese e della sua lotta tra seguire il cuore e seguire il rigoroso mondo istituzionale di cui fa parte di famiglia. Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. E così, Wilhelm, inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali, ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere?

Somos: storia di un massacro dei narcos: per gli appassionati di storie vere

L'ultimo consiglio per questo weekend di luglio 2021 è un racconto a metà tra il documentario e la fiction. Una storia vera, ispirata al clamoroso articolo investigativo della giornalista premio Pulitzer Ginger Thompson, "Somos: storia di un massacro dei narcos" che mette in scena le storie dei cittadini di Allende nei giorni che precedono un terribile massacro. Creata da James Schamus e cosceneggiata dalle messicane Monika Revilla e Fernanda Melchor, questa nuova serie Netflix racconta la guerra dei narcotrafficanti dal punto di vista delle vittime, con la voce di chi sarà segnato per sempre da una tragedia improvvisa innescata da un'operazione della DEA finita male. Il crime è composto da 6 episodi ed è un bellissimo scorcio della quotidianità di persone che la vita la vivono dal basso in cui ogni minimo dettaglio fa la differenza. Da non perdere.