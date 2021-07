I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di fino luglio/inizio agosto. Tra nuove uscite come la docuserie su DeLorean, la terza stagione della tedesca "Come vendere droga online" e la nuova stand up comedy di Joey Wells, Na'im Lynn e Spank Horton ce n'è per tutti i gusti. Ora non vi resta che scegliere se concedervi una risata, riflettere sul passato o intrigarvi con una storia di truffa accaduta realmente.

La docuserie su DeLorean, l'ideatore dell'auto di Ritorno al Futuro

Il primo consiglio seriale di questo weekend è una docuserie su un personaggio che tutti ricordiamo per essere l'ideatore della futuristica auto di Ritorno al Futuro, la cosiddetta DeLorean. La piattaforma di streaming ha, infatti, dedicato a John DeLorean, il magnate americano e rivoluzionario del settore automobilistico internazionale, una docuserie in tre episodi che mettendo insieme diverse interviste al magnate del Michigan con la pubblicazione in esclusiva Netflix di filmati inediti realizzati dal regista premio Oscar D.A Pennebaker ("Bob Dylan: Don't Look Back"), mostra l'ascesa e il successivo declino di quest'uomo diventato mito e icona del mondo dei motori nonché emblema dell'avidità del mondo aziendale degli anni '70.

La serie tedesca su Come vendere droga online (in fretta)

Il secondo consiglio del weekend riguarda una serie tedesca che torna con la sua terza stagione a raccontarci i risvolti della vita di Maximilian S., il diciottenne che ha creato un impero vendendo droga online in tutta Europs dalla sua cameretta a Lipsia, il tutto per riconquistare il cuore di una ragazza. Uscita il 27 luglio, la terza stagione riprenderà in mano questa storia realmente accaduta mostrando nuovi risvolti con Mortiz che si ritrova, da solo, a cercare di non mollare la presa come amministratore delegato di MyDrugs. Quando, però, le condizioni di Lenny peggioreranno all'improvviso e il ragazzo avrà bisogno dell'aiuto del suo migliore amico, i due (con Dan al seguito) si riuniranno per un ultimo incarico dalle conseguenze esplosive.

La stand-up comedy dei Plastic Cup Boyz

L'ultimo consiglio streaming di questo weekend del 30 luglio/1 agosto è una stand-up comedy. Plastic Cup Boyz, infatti, è una serie che vede il ritorno sul palcoscenico del celebre collettivo di comici composto da Joey Wells, Na'im Lynn e Spank Horton. I tre, infatti, ci proporranno tre esilaranti speciali registrati ad Atlanta di fronte a un pubblico dal vivo. Le puntate, dirette da Royale Watkins, anche produttore esecutivo insieme a Kevin Hart, promettono di far ridere anche i più scettici. Assolutamente da non perdere per tutti gli amanti della stand-up-comedy.