I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di giugno 2021. Tra grandi titoli per restare sempre al passo con i tempi al ritorno di amatissime serie tv dopo diverso tempo fino a passare per prodotti Netflix ideali per la bella stagione ce n'è per tutti i gusti, ora non vi resta che scegliere!

Elite 4

Genere: teen drama

Episodi: 8

Come ci eravamo lasciati alla fine di Elite 3?

Il primo consiglio di questa settimana non poteva che essere Elite 4, la serie spagnola tornata con nuovi episodi per raccontare i risvolti delle vite dei ragazzi del liceo di Las Encinas. A cambiare le dinamiche dell'istituto c'è l'entrata in scena di un nuovo direttore, Diego Martìn un uomo d'affari, tra i più importanti in Europa che avrà come obiettivo quello di ridare di nuovo prestigio e rigore alla scuola. Insieme a lui, entrano in scena anche i suoi 3 figli, Ari, Mencía e Patrick, interpretati rispettivamente da Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios, che dovranno inserirsi in questa nuova realtà e imparare a modulare il loro carattere di ragazzi viziati e abituati a fare tutto quello che vogliono. Lo scontro tra vecchi e nuovi alunni sarà al centro della storia mettendo alla prova i rapporti e gli equilibri delle fazioni finora esistenti. Non mancherà l'amore, la scoperta della propria sessualità e, soprattutto, la tragedia. Ci sarà infatti una nuova vittima e un nuovo carnefice. Chi saranno? Non ci resta che guardare la serie per scoprirlo.

Elite 5: ci sarà? Tutte le anticipazioni

Lupin 2

Genere: mistery

Episodi: 5

Torna proprio oggi su Netflix con i nuovi episodi della seconda parte della prima stagione. Lupin riprende il suo racconto da dove lo aveva lasciato, cioè dal rapimento di Raoul, il figlio di Assane Diop diventato pedina di ricatto da parte di Hubert Pellegrini. Adesso si fa sul serio. Il desiderio di vendetta che Assane Diop nutre nei confronti di Hubert Pellegrini ha consumato la sua famiglia. Ora si trova con le spalle al muro e deve escogitare un nuovo piano, anche se significa mettersi in pericolo.

Katla

Genere: fantascienza

Episodi: 8

La trama di questa serie tv parte da un'eruzione del vulcano subglaceale islandese chiamato, appunto, Katla. Dopo un anno di continua attività del vulcano, sono tanti gli abitanti della città di Vik, sorta nelle vicinanze del vulcano, ad evacuare l'area ma alcuni di loro, scelgono di restare nelle proprie case e aiutare la comunità. Tra le varie conseguenze dell'eruzione, oltre alle ceneri del vulcano, c'è anche lo scioglimento del ghiacciaio che farà emergere molte cose rimaste sepolte nel ghiaccio per diverso tempo e che saranno cruciali per l'evoluzione della storia. Tra i protagonisti della serie c'è Grima, che è in cerca della sorella scomparsa il primo giorno di eruzione ma a rendere avvincente la storia c'è l'arrivo di alcuni ospiti inattesi e di misteri nascosti sotto il ghiaccio.