I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend di Capodanno su Netflix?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora, per aiutarvi nella scelta, qualche consiglio sui migliori titoli da godersi su Netflix in questo weekend che va dal 14 al 16 gennaio 2022.

Tra il nuovo thriller con Alyssa Milano, Brazen, la serie giapponese The Journalist e il nuovo prodotto seriale di Netflix che vuole provare l'esistenza degli universi alternativi, Archive-81 ce n'è per tutti i gusti.

Non resta che scegliere se si ha voglia di un fine settimana tra misteri e insagini da risolvere, un weekend all'insegna della cultura giapponese o delle serate di veri e propri "trip mentali".

Per un fine settimana all'insegna del mistero: Brazen

Il primo consiglio Netflx di questo weekend è il nuovo thriller Brazen, tratto dal romanzo "Il desiderio corre sul filo" di Nora Roberts. La storia è quella di Grace (Alyssa Milano), una scrittrice di libri gialli che scopre che sua sorella, con la quale aveva perso i contatti da tempo, viene uccisa. Dopo la morte della donna, Grace scoprirà che nascondeva una sua doppia vita di performer sul web e sarà allora che inizierà a farsi coinvolgere nelle indagini sul delitto e inizierà a toccare con mano delle verità nascoste e tanti misteri da svelare.

Per un weekend immersivo nella cultura giapponese : The Journalist

Il secondo consiglio per questo weekend è la nuova serie giapponese The Journalist., adattamento a puntate del film omonimo del 2019 che aveva sconvolto l'opinione pubblica mostrando sullo schermo tutti gli scandali e le contraddizione della politica di questo Paese. In quattro episodi, The Journalist riprenderà in mano la storia adattandola per il piccolo schermo con Ryoko Yonekura (Doctor X, Legal V) nei panni della giornalista del Toto Newspaper, Anna Matsuda, nota nel mondo come "l'anticonformista dei media" che lavora incessantemente per far luce sui problemi della società giapponese moderna. The Journalist è una serie diretta dallo stesso regista del film, Michihito Fuji e un prodotto seriale da scoprire per imparare qualcosa di nuovo sul mondo giapponese e sulla sua cultura.

Per delle serate di "trip mentali": Archive-81: universi alternativi

Passiamo all'ultimo consiglio del weekend rivolto a tutti gli amanti dei trip mentali: Archive-81: universi alternativi. Questa serie, ispirata all'omonimo podcast di successo, racconta la storia dell'archivista Dan Turner (Mamoudou Athie) che accetta l'incarico di restaurare una collezione di videocassette danneggiate risalenti al 1994. Quando si ritrova a ricostruire il lavoro della documentarista Melody Pendras (Dina Shihabi), si fa coinvolgere dalle sue indagini su una setta pericolosa con sede nel condominio Visser. La stagione continua su due linee temporali parallele, mentre Dan diventa sempre più ossessionato da quello che è successo a Melody. Quando i due personaggi creano un misterioso legame, Dan si convince di poterla salvare dall'orribile fine che ha subito 25 anni prima.

A voi la scelta!