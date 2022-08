Le serie Netflix più promettenti della prima settimana di agosto

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove, e più promettenti, serie TV in uscita su Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, giorno dopo giorno, nuovi e intriganti storie a cui appassionarsi e, in questa settimana che dà il via al mese di agosto, ha in serbo per i suoi utenti tante novità tra cui uno dei titoli più attesi dell'anno. Se solitamente raccomandiamo più di un titolo Netflix da tenere d'occhio in settimana, questa volta vogliamo fare un'eccezione perché c'è una sola serie che, questa settimana, merita tutta l'attenzione del pubblico di Netflix,The Sandman.

Perché The Sandman è il titolo più consigliato su Netflix della settimana

Tratto da quello che viene considerato uno dei migliori fumetti a opera di Neil Gaiman, The Sandman è la nuova serie Netflix a cui dovreste dedicare tutta la vostra attenzione in questa prima settimana di agosto. Attesissima e davvero promettente, The Sandman è un racconto tra il mitologico e il fantasy, l'antico e il moderno, una sorta di storia universale che racchiude più epoche, più dimensioni e personaggi uno più interessante dell'altro. Ma di cosa parla questa serie? The Sandman, in dieci episodi, racconta la storia di Morfeo (interpretato da Tom Sturridge), il re dei sogni e trascina in un mondo dove la realtà si contrappone a una dimensione onirica gestita da un essere immortale che la governa, appunto Morfeo. Questo, però, viene catturato e la sua assenza porterà alla rovina del mondo dei sogni e le conseguenze di ciò si riverseranno sugli esseri umani che cadranno in un sonno profondo da cui non riusciranno più a svegliarsi. In The Sandman è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La serie debutterà su Netflix il 5 agosto ed è l'unica che dovreste guardare in questa nuova settimana seriale della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di The Sandman