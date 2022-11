Le serie più interessanti che debutteranno su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 14 al 20 novembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie bomba di Netflix, il thriller psicologico dei creatori di Dark, 1899 alla sesta e attesissima stagione di Elite.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di novembre.

Il nuovo thriller psicologico dei creatori di Dark: 1899

Una delle serie più attese dell'anno finalmente debutta sul catalogo della piattaforma di streaming pronta a tenere incollati allo schermo proprio tutti. Si tratta di 1899, il nuovo thriller psicologico in otto puntate realizzato dai creatori di Dark che racconta una storia corale fatta di misteri, riflessioni sulla psicologia umana, mondi paralleli e sogni. Si tratta di una serie che racconta la storia di un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Qui il trailer di 1899

La sesta stagione di Elite

Torna su Netflix proprio questa settimana un altro titolo attesissimo: Elite con i nuovi episodi della sesta stagione. Dopo la morte di Samuel, Las Encinas si prepara per un nuovo anno scolastico cercando di mascherare al meglio i disastri del passato, ma i conflitti tra le classi sono sistemici: razzismo, sessismo, violenza domestica e odio nei confronti di LGTBI sono solo alcune delle problematiche che si manifestano nei corridoi del prestigioso istituto questa stagione. Se i responsabili della scuola non intervengono per sistemare le cose, dovranno farlo gli studenti.

Qui il trailer di Elite 6