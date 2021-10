I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di ottobre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale che vi annunciamo sarà dedicata al mondo delle serie animate.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova serie animata Inside Job, fino a passare per la quinta stagione di Rick & Morty e il nuovo reality con Gwyneth Paltrow Sesso, amore e goop.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

Inside Job (22 ottobre)

La prima novità di questa settimana è Inside Job, la nuova serie animata di Netflix. Si tratta di una comedy sul mondo della cospirazione che farà ridere ma allo stesso tempo riflettere. Creata e prodotta da Shion Takeuchi con l'ideatore di Gravity Fallsm Alex Hirsch, questa serie che racconta la storia di un team con il compito di gestire le cospirazioni a livello internazionale. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l'asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.

Rick & Morty 5 (22 ottobre)

Torna questa settimana Ricky & Morty con la quinta stagione! La serie, ideata da Justin Roiland e Dan Harmon,uscirà il 22 ottobre con i suoi nuovi episodi del capitolo 5 e saranno tante le avventure che lo scienziato sociopatico e suo nipote hanno in serbo per il suo pubblico. Di cosa parlerà la quinta stagione della serie? Iniziamo con il dire che il network americano Adult Swim ha rinnovato la serie per altri 70 episodi prima del debutto della quarta stagione e questo preannuncerebbe il progetto di dieci stagioni da 10 episodi l'una. Per quanto riguarda la trama le anticipazioni non sono molte, dopotutto ogni episodio è un mondo a sé e contribuisce alla creazione di una serie antologica nata come una sorta di parodia di Ritorno al Futuro, anche se c'è un fil rouge di sottofondo. Quindi, per farsi un'idea di cosa ci aspetta si può solo aspettare l'uscita della quinta stagione e dare un'occhiata al trailer.

Sesso, amore e goop (21 ottobre)

L'ultima novità di questa terza settimana di ottobre è il nuovo reality sull'amore con Gwyneth Paltrow. L'attrice, insieme al suo team seguiranno una serie di coppie coraggiose alle prese con lezioni di sesso con esperti per imparare metodi per migliorare le loro relazioni grazie al miglioramento delle abitudini sessuali per un'intimità più profonda.