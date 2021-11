I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 22 al 28 novembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale che vede il lancio di serie TV tra le più attese dell'intero anno.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight: da True Story, la nuova serie drammatica su uno dei comici più famosi del mondo, The Kid, a Super Ladri, una serie animata tratta dall'omonima graphic novel di Mark Millar, fino a passare per la serie fantasy, Elves.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

True Story (24 novembre)

Iniziamo con la prima novità Netflix di questa settimana. Si intitola True Story ed è il racconto, in chiave drammatica, della vita di uno dei comici più famosi al mondo, The Kid, e di suo fratello Carlton. La serie, con sette episodi, indagherà sui momenti più difficili della storia di questo personaggio che ha fatto della risata e della comicità la sua ragione di vita, Netflix vuole mostrare al pubblico in una nuova prospettiva. Durante una tappa del suo tour a Filadelfia, città dove è nato, uno dei comici più famosi al mondo deve decidere fino a che punto vuole arrivare per proteggere ciò che ha...cosa accadrà? Non resta che aspettare il 24 novembre per scoprirlo.

Super Ladri (25 novembre)

Passiamo alla seconda nuova uscita Netflix di questa settimana. Si tratta di una serie animata di 13 episodi, da 30 minuti ciascuno, diretta da Motonobu Hori (Carole & Tuesday) e tratta dall'omonima graphic novel del leggendario fumettista Mark Millar e dell'artista Leinil Yu. La fortuna non è mai stata dalla loro parte, ma questi piccoli criminali con i superpoteri reclutati dal famigerato Johnny Fulmine decidono di unirsi per tentare un ultimo colpo ai danni di un potente boss senza scrupoli. Cosa potrà andare storto? Lo scopriremo il 25 novembre su Netflix!

Elves (28 novembre)

Passiamo all'ultima novità Netflix di questa settimana. È Elves, la serie in sei episodi ideata e sceneggiata da Stefan Jaworski, diretta da Roni Ezra e prodotta da Elise H. Lund per Miso Film e tratta da un soggetto originale di Jannik Tai Mosholt e Christian Potalivo. Sperando di potersi riavvicinare durante le feste natalizie, una famiglia di quattro persone si reca su un'isola remota dell'arcipelago danese, ma la trova controllata da una comunità profondamente religiosa, i cui membri vivono in un delicato equilibrio insieme a feroci creature della foresta che si rivelano essere… elfi, gli esseri reali e mostruosi che hanno ispirato il folclore e i miti conosciuti da tutti. Quando la figlia dei nuovi arrivati trova un piccolo elfo e lo porta a casa, spezza inavvertitamente l'equilibrio e catapulta ogni abitante dell'isola in una lotta di vita e di morte per la fede, la famiglia e la pura sopravvivenza.