I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di ottobre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 25 al 31 ottobre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova serie italiana Guida astrologica per cuori infranti, fino a passare per due altri nuovi titoli, la romantica Il tempo che ti do e la drammatica Colin in bianco e nero sulla vita del noto giocatore di football americano Colin Kaepernick.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

Guida astrologica per cuori infranti (27 ottobre)

Partiamo dall'amore! Guida astrologica per cuori infranti è la nuova serie italiana di Netflix pronta a far innamorare tra segni zodiacali, una Torino tutta da scoprire e la goffaggine di una ragazza alle prese con un'ascesa sul lavoro e una vita privata che lascia un po' a desiderare. Netflix Italia torna a puntare sui 30enni e, dopo aver lanciato la serie che ci ha fatto tornare negli anni '90, "Generazione 56K", continua a raccontarci questa fascia d'età e tutte le sue difficoltà nella ricerca dell'amore e dell'equilibrio tra cuore e carriera. Questa volta, però, Netflix lo fa in chiave ironica e meno nostalgica, puntando su un argomento che è parte integrante del costume del nostro Paese: l'astrologia. Tra segni zodiacali, affinità nelle stelle, pianeti e quel pizzico di fortuna che serve sempre, questa serie, con i suoi sei episodi, promette di farci divertire, emozionare ed empatizzare con i suoi personaggi alle prese con crisi esistenziali, il sogno dell'amore vero e una carriera che sembra non decollare mai. Un vero e proprio specchio della società moderna e una moderna commedia romantica in cui siamo certi che molti spettatori, di questa stessa età, si ritroveranno. Tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord, Guida astrologica per cuori infranti, è creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e Michela Andreozzi. La produzione è a cura di Italian International Film - Gruppo Lucisano e la sceneggiatura di Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro.

Il tempo che ti do (29 ottobre)

L'altra nuova uscita Netflix di questa settimana è una produzione spagnola, ideata da Nadia de Santiago che racconta la storia di una giovane donna, Lina, che cerca di rimettere insieme i cocci della sua vita dopo la fine di un'importante relazione con un ragazzo di nome Nico dalla quale fa un'immensa fatica a staccarsi fisicamente e psicologicamente. Non dandosi per vinta, la protagonista di questa serie cambia casa, cambia lavoro e si lascia andare a nuove esperienze. In lotta con se stessa e tra cuore e mente, Lina inizia piano piano a capire che per ricominciare deve dedicare i propri pensieri e le proprie azioni a se stessa e non più a un uomo che non fa più parte della sua vita. Con un viaggio attraverso il tempo, tra ricordi e immagini di un nuovo futuro, questa serie spagnola promette di scaldare il cuore e far riconoscere nella storia travagliata di Lina tante ragazze che come lei faticano a lasciarsi il passato alle spalle.

Colin in bianco e nero (29 ottobre)

Passiamo all'ultima novità di questa settimana, Colin in bianco e nero, una miniserie drammatica, nata da un'idea di Ava DuVernay e Colin Kaepernick, che racconta l'inizio dell'età adulta di Colin Kaepernick, il famoso quarterback statunitense mentre affronta gli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca. Con sei episodi da 30 minuti, questa serie annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista. Nick Offerman e Mary-Louise Parker interpreteranno i ruoli dei suoi genitori benintenzionati Rick e Teresa e Colin Kaepernick in persona sarà il narratore ai giorni nostri della sua stessa storia che guida il pubblico attraverso una variopinta serie di contesti storici e contemporanei. Per capire Kaepernick bisogna conoscere Colin.