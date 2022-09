I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre sono diverse le nuove uscite da non perdere dal film di Venezia 79, Blonde, sulla vita e carriera di Marylin Monroe con Ana De Armas a Rainbow, un adattamento della storia del Mago di Oz fino a passare alla serie animata Entergalactic.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa settimana di fine settembre-inizio ottobre.

Blonde (28 settembre)

Esce su Netflix questa settimana dopo aver debuttato (con non poche critiche) alla Mostra del Cinema di Venezia.Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

Rainbow (30 settembre)

Un'altra uscita interessante di questa settimana è Rainbow, un racconto moderno di un percorso di formazione liberamente ispirato al classico "Il meraviglioso mago di Oz". Gli interpreti principali sono Dora Postigo, Áyax Pedrosa, Wekaforé Jibril (alias Spirit Disco), Carmen Maura, Carmen Machi e Luis Bermejo.

Entergalactic (30 settembre)

E tra gli altri, un altro titolo da tenere in considerazione su Netflix è Entergalactic, una serie animata nata dalle menti di Kid Cudi e del produttore esecutivo Kenya Barris sulla storia di due giovani artisti che si avventurano tra i tortuosi meandri dell'amore a New York. Scott "Kid Cudi" Mescudi e Kenya Barris uniscono le forze per presentare l'evento televisivo Entergalactic, una storia di animazione originale e immersiva su un giovane artista di nome Jabari (doppiato da Mescudi) che cerca di raggiungere l'equilibrio tra amore e successo. Una volta trovato quest'ultimo, Jabari si trova anche a un passo dal primo quando traslocando nell'appartamento dei suoi sogni conosce la nuova vicina, l'affascinante fotografa Meadow doppiata da Jessica Williams nella versione originale. Traboccante di arte, musica e moda, Entergalactic si svolge nell'unica città dove questi tre elementi possono convivere: New York. Oltre a Mescudi e a Williams, Entergalactic vanta un cast stellare che comprende Ty Dolla $ign, Timothée Chalamet, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Keith David, Teyana Taylor, Arturo Castro e Macaulay Culkin.