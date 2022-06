I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova stand up comedy di Cistela Alonzo al film fantascientifico Blasted, in due contro gli alieni, fino a passare alla seconda stagione della sitcom The Upshaws.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine giugno/inizio luglio.

Cristela Alonzo: Middle Classy (28 giugno)

Dopo Lower Classy del 2016, Cristela Alonzo ritorna con il suo secondo speciale comico Netflix Middle Classy: con più soldi in tasca e un sorriso abbastanza grande per esibire i nuovi denti guadagnati con fatica, Cristela sta vivendo il sogno americano e fa ridere la platea parlando delle gioie dell'invecchiamento dopo i quarant'anni, della sua prima esperienza con un ginecologo e dell'importanza della famiglia. Cristela Alonzo: Middle Classy esordisce in tutto il mondo su Netflix il 28 giugno 2022.

Blasted, in due contro gli alieni (28 giugno)

Un film da tenere d'occhio questa settimana su Netflix è Blasted, in due contro gli alieni, una comedy fantascientifica che racconta la storia di due amici d'infanzia che si ritrovano a dover affrontare un'invasione aliena che ha interrotto un addio al celibato. Il film è prodotto in Norvegia, diretto da Martin Sofiedal e la storia è ispirata a un fenomeno UFO che è realmente accaduto, proprio in Norvegia.

The Upshaws 2 (29 giugno)

Questa settimana torna anche The Upshaws con la seconda stagione. Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. Nella prima parte della seconda stagione gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi amori, vecchie fiamme, grandi sogni, cambiamenti... e tutte le emozioni tipiche di una famiglia.